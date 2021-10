Una Vita anticipazioni dal 18 al 22 ottobre: Genoveva torna da Felipe

Nuove puntate ricche di momenti forti ad Acacias 38 per i protagonisti di Una Vita. Le anticipazioni della prossima settimana segnalano che Cesareo fa sapere a Camino di aver visto Ildefonso in stato confusionale che si recava verso il fiume. A questo punto, la ragazza chiede ad Anabel di accompagnarla al parco, ma qui non c’è traccia di suo marito. Nel frattempo, Marcos confessa a sua figlia di aver chiesto a Felicia di sposarlo. La giovane Bacigalupe è contenta per suo padre e lo appoggia in questa scelta. Camino, invece, è sempre più preoccupata per Ildefonso e decide di denunciare la sua scomparsa.

Felipe è ricoverato in gravi condizioni in ospedale e tutti sono molto preoccupati. Non solo, i vicini hanno dei sospetti su Laura. Velasco scopre che l’Alvarez Hermoso è ancora vivo e non reagisce bene, poiché ipotizza che la domestica l’abbia tradito. Pertanto, cerca da lei delle spiegazioni. La ragazza si giustifica per non essere riuscita a uccidere Felipe. Genoveva viene a conoscenza delle condizioni del marito e dimostra di avere dei sentimenti contrastanti. La Salmeron decide di recarsi in ospedale per assisterlo, ma qui trova Laura.

Bellita è sconfortata per la reazione dei critici al suo nuovo disco, in quanto teme che possa essere un fallimento. A rincuorarla ci pensa Fabiana. Inaspettatamente, la Del Campo ottiene il successo sperato con la canzone che ha lanciato con Jacinto. I due firmano i dischi e vengono intervistati e fotografati. Improvvisamente, Bellita si rende conto che ha un problema con la voce.

Ramon, per il bene della sua famiglia, decide di lasciare la politica. Al contrario di quello che si può immaginare, la notizia porta a una reazione negativa di Antonito. Intanto, vedendo questa situazione, Servante decide di fondare un suo partito. Il marito di Lolita non riesce, invece, a scrivere un buon discorso, ora che non è più in competizione con suo padre.

Proprio quest’ultimo lo incoraggia a non demoralizzarsi. Nel frattempo, Servante scopre di aver bisogno di molte firme per rendere il suo partito legale. Notando il successo che Jacinto sta conquistando con Bellita, decide di farlo esibire e di tenere un comizio, per avere il consenso di più persone. Con il sostegno della sua famiglia, Antonito riesce a ritrovare l’entusiasmo per la politica.

Una coppia molto strana approda ad Acacias e sembra puntare l’attenzione verso il ristorante di Felicia. I due sono Sabina e Roberto. Dopo il loro misterioso arrivo, rivelano di avere intenzione di acquistare il ristorante di Felicia e incaricano il nipote Miguel a portare avanti le trattative. Il ragazzo, dunque, propone alla ristoratrice un accordo per l’acquisto della sua attività, ma lei non accetta.