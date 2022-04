Una Vita anticipazioni dal 17 al 23 aprile: un segreto svelato, una proposta

Le nuove anticipazioni delle puntate italiane di Una Vita, in onda prossima settimana, rivelano che Felipe cerca di capire qualcosa in più sull’aggressione subita da Natalia, parlando con Mendez. Dopo di che, va a fare visita alla messicana in presenza di Aurelio. Il Quesada intuisce che la sorella potrebbe essere davvero interessata all’Alvarez Hermoso e ne parla con Genoveva. Subito dopo, discute con Anabel, la quale si rifiuta di accettare il coinvolgimento di suo padre nell’aggressione di Natalia. Miguel vince la causa di Camino per l’eredità di Ildefonso e Marcos gli chiede di tornare a lavorare per lui. Il Bacigalupe promette che lo aiuterà a riconquistare Anabel.

Roberto, però, vuole convincere il nipote a non accettare tale proposta. Ma ecco che il giovane avvocato decide di accontentare Marcos per sorvegliare Anabel e proteggerla da Aurelio. Il signor Olmedo esprime, poi, tutti i suoi sospetti sul Bacigalupe parlando con Sabina. Secondo lui, proprio Marcos è il colpevole dell’aggressione di Natalia. Anabel provoca una nuova discussione con suo padre, svelandogli tutto quello che sa sul suo conto. Marcos sta per picchiarla, quando fortunatamente Soledad interviene fermandolo.

Il Bacigalupe appare sempre più teso e violento. Tratta tutti con disprezzo, mentre ad Acacias le voci sul suo oscuro passato aumentano, per via del piano di Genoveva per passare come una vittima e ripulire la sua reputazione. Le anticipazioni settimanali di Una Vita segnalano che Marcos e Aurelio, intanto, litigano nel centro del quartiere pesantemente. Di fronte a tutta questa tensione, Soledad chiede ad Anabel di avere pazienza con Marcos. La ragazza, però, sembra essere sempre più legata ad Aurelio.

Infatti, il Quesada sta lavorando sodo per portarla dalla sua parte e fare così un torto al Bacigalupe, tanto che le fa la sua proposta di matrimonio. Successivamente, Soledad viene aggredita da due uomini, i quali le consigliano di andare a trovare Fausto in prigione. Ebbene, Anabel accetta di sposare Aurelio, ma gli chiede del tempo per risolvere le divergenze tra i loro genitori. Se ciò non dovesse accadere, fuggirà con lui. Intanto, Soledad si reca in carcere da Fausto, che le fa presente che dovrebbe dare il suo aiuto alla cellula anarchica di cui entrambi facevano parte. In caso contrario, potrebbe rimetterci la vita!

Ramon perde la pazienza e discute con Antonito per le sue posizioni estremiste. Anche Lolita cerca di convincere suo marito a cambiare atteggiamento. Ma il giovane deputato è sempre più convinto delle sue idee radicali, sostenuto da padre Hilario. Quest’ultimo è preoccupato per le istanze liberali che stanno minacciando lo status equo. Ramon escogita così un piano per portare Antonito ad abbandonare le sue posizioni. Nelle prossime puntate, Liberto convince Servante a riprendere le prove del gruppo musicale. L’ex portinaio chiede al Soler di incidere la loro canzone.

Casilda insegna ad Alodia come ricamare le iniziali su un fazzoletto. José Miguel fa notare a Bellita che i vecchi musicisti che dovevano incidere il disco con lei sono morti. Successivamente, Mendez informa il Dominguez sulle ultime novità sulle indagini: gli assicura che Ignacio ha tenuto un comportamento impeccabile. Nel frattempo, Casilda scopre Alodia mentre si intrattiene con Ignacio. A questo i suoi sospetti sul fazzoletto trovano la conferma. In seguito, il ragazzo incontra Florencio, un uomo losco.

José Miguel trova per Bellita due giovani chitarristi. La cantante, però, è disperata perché nessuno dei due conosce le sue canzoni. Entrambi la fanno, inoltre, sentire come una vecchia mummia. In seguito, Alodia regala il fazzoletto ricamato a Ignacio. Casilda assiste alla scena e, insieme a Fabiana, cerca di metterla in guardia sulle intenzioni del nipote di Bellita. Poco dopo, Mendez lo becca mentre sta confabulando con Florencio e inizia ad avere dei sospetti. José Miguel sorprende Bellita, preparando un rinfresco in suo onore al ristorante.

Daniela continua a tenere sotto controllo gli Olmedo, indagando sui loro viaggi in Europa. Incontra Roger e finalmente il pubblico scoprirà la verità: lavora sotto copertura per incastrare Sabina e Roberto! Nel frattempo, sul giornale esce un articolo che farà sicuramente innervosire gli Olmedo. Infatti, Roger rivela a Daniela che il testo parla proprio di loro, ovvero di una coppia di ladri. A questo punto, Miguel consiglia ai suoi nonni di costituirsi alla polizia. I due, però, sembrano non essere propensi a farlo.