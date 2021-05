Una Vita anticipazioni dal 17 al 22 maggio: caos dopo la morte di Ursula

Cosa accade nelle prossime puntate di Una Vita: le anticipazioni annunciano il caos ad Acacias. Nel corso degli episodi che andranno in onda da lunedì 17 a sabato 22 maggio 2021, dopo aver ucciso Ursula, Santiago si scaglia contro Genoveva, poiché gli ha consegnato un assegno anziché dei contanti. A causa di questa discussione, non fanno in tempo a sbarazzarsi del cadavere. Infatti, il corpo della Dicenta viene poi trovato e identificato. Mendez informa subito Felipe e Genoveva, la quale finge di essere sconvolta. La notizia sulla morte di Ursula dà una scossa a tutto il quartiere e, intanto, prendono inizio le indagini. Santiago continua a chiedere denaro in contanti a Genoveva, così avrà la possibilità di partire.

Per ottenere questo, l’uomo minaccia la Salmeron, facendole sapere che è a conoscenza della verità sulla sua gravidanza. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Genoveva nega che il figlio che aspetta sia suo e poi gli dà i soldi, trattandolo con disprezzo e chiedendogli silenzio. A questo punto, Santiago e Marcia possono finalmente annunciare la loro partenza. Nel frattempo, Felipe chiede a Genoveva se c’entra con la morte di Ursula. Ovviamente, la nuova dark lady di Acacias nega. Proprio in questo momento, si presenta alla porta Mendez, che vorrebbe interrogarla.

Liberto è preoccupato poiché i quadri di Maite potrebbero sconvolgere i vicini durante l’inaugurazione della galleria d’arte. Nonostante ciò, non è per nulla pentito dell’accordo preso con la pittrice. Camino si presenta in casa di quest’ultima, pronta a partire insieme a lei. Di fronte a questo importante gesto, Maite decide di restare ad Acacias ma a una condizione: il loro deve essere solo un rapporto di amicizia, per il bene di entrambe. In seguito, Camino conosce il suo nuovo pretendente, Ildefonso. I due ragazzi sembrano subito andare d’accordo. La sua relazione con Maite non è finita e, dunque, finge di essere interessata al nuovo arrivato, che appare comunque come un bravo ragazzo. Le Maitino cercano ora di prendere tempo per trovare il modo di stare insieme.

Proprio quando sembrava che non ci fossero più speranze, Bellita inizia a migliorare e chiede perdono a José Miguel, Cinta e Arantxa per averli trascurati. La cantante, però, è stupita dall’assenza della sua amica Margarita. Temendo una ricaduta, José chiede a tutti di evitare di rivelarle la verità su quanto accaduto negli ultimi giorni.

Rosina e Liberto danno la possibilità a Casilda di andare in vacanza. Servante, invece, vorrebbe cambiare cognome e trovare uno più signorile. Anche Jacinto vuole ora compiere lo stesso passo.