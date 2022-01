Una Vita anticipazioni dal 17 al 22 gennaio: un arresto inatteso e tanti guai

Tra confessioni e svolte, le puntate di Una Vita sono ricche di suspense durante la prossima settimana. Genoveva dal carcere riesce ad approfittare delle sue influenze per pubblicare sull’Adelantado un articolo che la elogia come cittadina esemplare. Come si può immaginare, Felipe non reagisce affatto bene alla notizia e soprattutto al fatto che la donna abbia presentato al re la richiesta di grazia. Mendez, inoltre, gli fa sapere che la Salmeron ha buone possibilità di tornare in libertà.

Genoveva non si ferma in prigione e offre del denaro all’arciprete Reguero, il quale accetta di aiutarla. Ebbene il giudice decide di assolvere la Salmeron da ogni accusa rendendo così il piano di Felipe, Mendez, Laura e Santiago nullo. L’Alvarez Hermoso di fronte a questa decisione perde la testa e aggredisce un funzionario. La situazione si ribalta e questa volta è lui a finire in carcere. A questo punto, Liberto e Mendez consigliano a Ramon di chiedere ad Antonito di aiutare l’avvocato a uscire di prigione.

Miguel consiglia ad Anabel di prestare più attenzione alla sua reputazione. Aurelio li vede in atteggiamenti dolci e cerca di fermare la ragazza, con lo scopo di fargliela pagare. Il Quesada le ricorda il suo tradimento con un certo Carlos Armijo. Intanto, la giovane Bacigalupe riceve una lettera di Camino, la quale ammette di avere qualche difficoltà a riscuotere l’eredità di Ildefonso.

Così, Anabel propone a Marcos di affidare questo caso a Miguel. In seguito, il Bacigalupe ordina alla figlia di raccontare al ragazzo tutta la verità sul passato che ha condiviso con Aurelio. Ma la giovane non prende bene tale ordine, tanto che minaccia il padre di essere pronta a rivelare come e perché è morto Carlos Armijo. Intanto, Soledad, di fronte alle maldicenze di Susana, interviene per difendere Marcos. Lui non può non ringraziarla.

Secondo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 17 a sabato 22 gennaio 2022, Aurelio consiglia a Marcos di trovare un avvocato che rappresenti la loro società. Non per casualità gli indica Miguel, il quale accetta l’incarico. Ed ecco che finalmente Anabel confessa al ragazzo di aver abbandonato sull’altare il Quesada quando si trovavano in Messico.

José Miguel e Alodia cercando di fermare la curiosità di Rosina e Susana. Le due amiche sospettano che i due abbia abbiano una storia d’amore. Successivamente, il Dominguez fa una scenata alla domestica in mezzo alla strada, lasciandola sconvolta. Poco dopo le spiega di aver montato questa farsa per convincere Susana che tra loro non c’è una relazione amorosa.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che l’ex sarta in effetti sembra aver creduto alla piazzata, ma il tutto non convince Rosina. Non solo, ascoltando una conversazione tra i due, inizia a pensare che abbiano ucciso Bellita! Dopo di che, giunge un enorme baule in casa Dominguez.

Antonito dimostra di essere fin troppo affettuoso con Lolita, la quale si insospettisce ancora di più. Infatti, in seguito, riceve delle foto che ritraggono il marito in compagnia di Natalia. La Casado si dispera quando vede tali scatti, mentre Carmen e Ramon cercano di rassicurarla facendole notare che potrebbe trattarsi di una montatura creata da qualche rivale politico.

Lolita affronta Antonito, mostrandosi furiosa per le foto che ha ricevuto. Il Palacios decide poi di incontrare Natalia per chiarire le cose in modo definitivo. Quando giunge sul posto concordato, si ritrova di fronte a un uomo che gli mostra le foto che lo ritraggono insieme alla Quesada, a casa di lei. L’uomo misterioso inizia così a ricattarlo. Quando ne parla con Natalia, quest’ultima finge di non saperne nulla.

Fabiana rivela agli Olmedo che organizzerà una colletta, con lo scopo di aiutarli a riaprire il ristorante a tempo pieno. Ma Roberto e Sabina temono che questo possa interferire con i loro piani. Pertanto, la donna cerca di convincere l’ex domestica del quartiere a non fare più la colletta per il locale.

Sabina è molto preoccupata, anche perché teme che Miguel paghi le conseguenze della rapina e chiede a Roberto di trovare una soluzione.