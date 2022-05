Una Vita trame dal 15 al 21 maggio: Ignacio fugge, Soledad smascherata

Le anticipazioni settimanali di Una Vita segnalano che nelle prossime puntate italiane Don Eduardo Dato, il capo del governo, offre ad Antonito il posto di ministero del lavoro. Il giovane Palacios chiede alla sua famiglia di mantenere il silenzio su questa proposta, fino a quando la notizia non sarà ufficiale. Lolita e Carmen, però, non mantengono la parola e raccontano tutto a Bellita e Rosina. Successivamente, Leonardo si finge fattorino e consegna ad Antonito un pacco misterioso. Successivamente, Lolita vede in giro per il quartiere l’uomo misterioso che ha regalato a suo marito una clessidra.

Nel corso delle puntate in onda da domenica 15 a sabato 21 maggio 2022:, José Miguel discute di nuovo con Ignacio, per gli scheletri profanati. Pieno di rabbia, il giovane decide di lasciare l’appartamento dei Dominguez, senza salutare nessuno. Intanto, Casilda decide di accompagnare Alodia a fare una visita medica, per avere la conferma sulla presunta gravidanza. José Miguel decide di confessare a Bellita la verità sui macabri affari di Ignacio, facendole anche sapere che se n’è andato di casa. La cantante, disperata, chiede al marito di trovare suo nipote, a qualunque costo.

Alodia inizia a pensare di non essere davvero incinta. Invece, Bellita confessa a José Miguel di aver sempre contribuito, in segreto, al mantenimento di Ignacio in questi anni. La coppia ha poi modo di leggere il libro della Del Campo e lui non reagisce bene. In particolare, José Miguel crede che la biografia di Bellita lo faccia apparire come un approfittatore. La cantante decide di annullare la pubblicazione per mantenere la pace. Secondo le anticipazioni di Una Vita Alodia ha la conferma che è incinta e, finalmente, lo confessa a Bellita. Quest’ultima appare molto comprensiva nei confronti della dolce domestica e, con José Miguel, si chiede dove possa essere fuggito Ignacio.

Sebbene sia ricoverato in ospedale in cattive condizioni, Mendez riesce a confessare a Marcos che è Soledad l’assassina di Felicia. Inizialmente, il Bacigalupe non riesce a credere alle parole dell’ex ispettore di Acacias e appare contrariato. La domestica scopre che Mendez è ancora vivo e decide di andare in carcere da Fausto, per chiedergli di mandare qualcuno a ucciderlo in ospedale. Ma quando torna a casa trova Marcos ad attenderla. Intanto, il commissario Belda riesce a fermare in tempo la finta infermiera che avrebbe dovuto uccidere l’ex ispettore con del veleno.

Mendez ha ormai convinto Marcos che è stata Soledad a uccidere Felicia. Infatti, il Bacigalupe costringe la sua amante a confessare. Scopre così che è la domestica la vera assassina della sua adorata moglie. L’arrivo di Anabel riesce a fermare in tempo Marcos, che vorrebbe uccidere Soledad. Pertanto, la cameriera riesce a fuggire e a trovare rifugio da Aurelio, che in cambio le chiede di commettere un omicidio.

Dopo l’addio degli Olmedo, Liberto fa un’offerta per acquistare il ristorante Nuovo Secolo XX. Ma ecco che Ramon decide di fare la stessa cosa. Entrambi non sanno le intenzioni l’uno dell’altro. Ci pensa Felipe a informare il Palacios di aver ricevuto un’offerta da parte di Liberto. Quando Carmen e Rosina scoprono cosa sta accaduto si lasciano andare a una furiosa lite. Liberto e Ramon, al contrario, cercano di trovare una soluzione e alla fine ci riescono: acquistare insieme il ristorante. Il Palacios, però, è preoccupato per la reazione che potrebbe avere sua moglie.

In attesa di scoprire il verdetto del giudice, Genoveva cerca di aiutare Natalia a sopportare meglio il carcere. Durante un momento di confidenze, la Quesada confessa di essere stata abusata da Marcos in Messico. La Salmeron scopre così la verità che tanto cercava e consola la sua amica.

Jacinto è sempre più convinto che Fabiana e Servante siano innamorati e tenta di farlo capire a Casilda. E riesce nel suo intento. I due cugini uniscono le loro forze per far avvicinare i due proprietari della pensione di Acacias.