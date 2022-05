Anticipazione Una Vita, gli Olmedo scappano da Acacias: ecco perché

Nelle prossime puntate di Una Vita ci sarà l’uscita di scena degli Olmedo. Miguel, Roberto e Sabina decidono di lasciare Acacias dopo una serie di eventi. Cosa accade alla famiglia che ha acquistato il ristorante Nuovo Secolo da Felicia? Innanzitutto, esce fuori la verità su Daniela. Ed è questo che porta nonni e nipote a lasciare il ricco quartiere spagnolo. Sabina ha già dei sospetti sulla cameriera italiana, ormai da tempo. In particolare, teme che sia una spia che sta collaborando con la polizia. La signora Olmedo fa bene a insospettirsi e a indagare, visto che i suoi dubbi trovano presto conferma.

Quando scatta un bacio tra Miguel e Daniela, Sabina decide di mettere in atto un piano per smascherare la giovane. Non riesce nell’intento e il nipote chiede sia a lei che a Roberto di lasciare in pace la cameriera. Ma poi è lui stesso a seguirla e a beccarla in un momento sospetto. A questo punto, chiede a suo nonno di raccontargli tutta la verità sulla famosa rapina avvenuta a Zurigo. Finalmente Roberto gli confessa come stanno davvero le cose: i suoi genitori non sono morti, bensì si trovano in un carcere in Svizzera.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che, intanto, Daniela si introduce di nascosto nella cantina del ristorante per trovare ulteriori prove per incastrare gli Olmedo. Qui viene beccata in flagrante da Miguel! Quest’ultimo è, ovviamente, molto deluso da ciò che ha appena scoperto. Daniela conferma di essere una spia che lavora per conto della polizia e gli spiega i motivi per cui sta facendo tutto questo.

Dopo di che, sottolinea di non aver mai mentito sui suoi sentimenti. Infatti, la ragazza sente davvero qualcosa di importante per il giovane Olmedo e si è affezionata nel tempo a Sabina e Roberto. Ormai la missione di Daniela è fallita, tanto che decide di lasciare per sempre Acacias. Per salutare Miguel, lascia una lettera dove anticipa che non denuncerà nessuno.

L’addio di Daniela al ricco quartiere spagnolo porta il giovane avvocato a commettere un furto. Vuole anche lui lasciare Acacias per rifarsi una nuova vita, ma prima intende rubare la cassaforte di Marcos! Si introduce in casa sua, convinto che sia solo. Ed ecco che proprio il Bacigalupe lo sorprende mentre sta portando a termine il suo furto.

Marcos minaccia subito di chiamare la polizia e a salvare Miguel ci pensa Roberto. Nonno e nipote riescono a far perdere i sensi al Bacigalupe e lo lasciano legato a casa. A trovarlo è poi Soledad. Subito dopo, il giovane avvocato consegna il bottino ad Alberto e annuncia che lascerà Acacias per raggiungere la Svizzera.

Prima della sua partenza, il pubblico assisterà al saluto di Roberto e Sabina, i quali decidono di lasciare il quartiere. Dopo aver salutato i suoi nonni e aver anticipato il suo addio, Miguel scrive una lettera a Felipe. All’Alvarez Hermoso lascia i poteri per gestire la vendita del ristorante. Finisce così la trama legata agli Olmedo.