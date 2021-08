Una Vita anticipazioni dal 15 al 21 agosto: Genoveva in ospedale

Cosa accade nelle puntate di Una Vita che andranno in onda da domenica 15 a sabato 21 agosto 2021? Le anticipazioni segnalano che Liberto e Ramon tentano di calmare Felipe, consigliandogli di essere prudente. Non solo, i due amici gli fanno notare che potrebbe non essere Genoveva la colpevole dell’omicidio di Marcia. Inizialmente, l’avvocato non sa cosa fare, ma poi decide di prendere le difese di sua moglie.

Quando si reca in commissariato per rivelarle le sue intenzioni, scopre che ha già scelto Javier Velasco come suo avvocato. A questo punto, Felipe perde completamente la pazienza e sospetta ancora di più di Genoveva. Improvvisamente riceve una lettera davvero inaspettata, da Cuba. A inviargliela è Santiago. Il messaggio turba parecchio l’avvocato, mentre in carcere la Salmeron riceve la misteriosa visita di un detective.

Laura cerca di prendersi cura di Felipe, che però si sente a disagio. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la Salmeron costringe la domestica ad allearsi con lei. Successivamente, Velasco le fa sapere che presto uscirà di prigione. Infatti, Genoveva esce dal carcere e torna a testa alta ad Acacias 38. Qui, però, non riceve l’accoglienza sperata. Le tensioni con Felipe aumentano.

La situazione peggiora quando lui le fa leggere la lettera ricevuta da Santiago. Non solo, l’Alvarez Hermoso le fa sapere di essere pronto a mettere fine al loro matrimonio. Genoveva, di fronte a questa decisione, reagisce male. Perde i sensi, batte la testa contro un mobile e cade a terra. La Salmeron finisce così in ospedale.

I Dominguez e i Pasamar salutano in lacrime Cinta ed Emilio, che si preparano a raggiungere l’Argentina. Intanto, José Miguel riceve una chiamata da Edgar Golden, che gli propone di seguirlo a Hollywood per girare vari film come protagonista. Il Dominguez è entusiasta, ma teme la reazione di Bellita. Dopo di che, fa sapere a sua moglie di aver ricevuto questa importante proposta.

Bellita vorrebbe restare ad Acacias, ma non riesce a dirlo a José Miguel, in quanto teme di deluderlo. A questo punto, la cantante mette in atto una serie di mosse per convincere il marito a lasciar perdere gli Stati Uniti, ma non riesce a ottenere il risultato sperato.

Felicia chiede aiuto a Liberto per trovare una casa per Camino e Ildefonso. Marcos la vede molto distante e così chiede informazioni a Susana. La ristoratrice, quando viene a sapere che il Bacigalupe sta indagando sulla sua vita, non reagisce bene. Di fronte alla triste reazione di Felicia, Marcos decide di lasciare Acacias.

La ristoratrice recupera il biglietto del concerto che le aveva regalato Marcos, con la speranza di vederlo e porgergli le sue scuse. Lui, però, non si presente all’evento. Il giorno dopo lo vede passeggiare con una misteriosa ragazza.

Armando propone a Ramon di prendere parte a un salotto politico. In seguito, il Palacios riceve anche la proposta di unirsi al Partito Liberale. Nel frattempo, Antonito si mette alla prova con il piccolo Moncho. Ed ecco che Ramon annuncia alla sua famiglia la sua intenzione di entrare in politica.

Casilda e Marcelina sono preoccupate per Cesareo e tentano di rasserenarlo, ma Jacinto rovina i loro piani. Rosina e Liberto, dopo aver scoperto un guasto alle tubature nella loro abitazione, accettano la proposta dell’ex portinaio di trasferirsi alla pensione. Dopo la prima notte trascorsa qui, Rosina si sveglia di malumore e il cibo sembra essere l’unica cosa capace di calmarla.

Parlando con Jacinto, Fabiana capisce che dietro i problemi idraulici in casa di Liberto e Rosina c’è Servante!