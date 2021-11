Una Vita anticipazioni dal 15 al 19 novembre: Maite torna, misteriosi piani

Tra ritorni e loschi piani, le puntate di Una Vita in onda da lunedì 15 a venerdì 19 novembre 2021 lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Le anticipazioni rivelano che Genoveva decide di portare Felipe in una stazione termale, così da tenerlo distante dai vicini. Laura le racconta, in seguito, di temere per la sua vita e per ciò che potrebbe accadere a sua sorella. La dark lady di Acacias 38 la rassicura e le chiede solo di rispettare il loro piano. Velasco, invece, dopo aver parlato con lei è certo che Felipe stia morendo.

Laura è spaventata in quanto teme che il perfido avvocato appia rapito sua sorella per minacciarla. Genoveva la tranquilla, facendole sapere di essere stata lei a salvare Lorenza. Velasco si reca a casa della Salmeron per una cena romantica. L’astuta moglie di Felipe mette in atto il suo piano e, con la complicità di Laura, inserisce del veleno in bicchiere dell’avvocato. Quest’ultimo, però, dimostra di essere più furbo: non ci casca e ordina a Genoveva di bere al suo posto.

Sebbene stia seguendo le cure del dottor Puerta, Bellita continua ad avere problemi alla voce. Alodia confessa, successivamente, a José Miguel di aver visto il medico parlare con un individuo losco. Ed ecco che il Dominguez scopre che il tonico che sta usando sua moglie, in realtà non è una medicina. José Miguel non riesce più a rintracciare il dottore, che si rivela essere un truffatore. Ad aiutarlo ci pensa ancora Alodia. Quest’ultima gli fa sapere che Puerta ha imbrogliato anche Jacinto, dandogli una pista per farlo cadere in trappola.

Antonito diventa deputato del parlamento spagnolo. Ramon, però, non è contento dell’atteggiamento che ha assunto dopo aver ottenuto l’incarico. Infatti, trova che sia diventato troppo presuntuoso. Susana scopre che Armando deve partire per svolgere una missione diplomatica segreta. Intanto Casilda, Alodia e le altre domestiche decidono di donare i propri risparmi a Jacinto. Con il denaro raccolto, il portinaio può acquistare un biglietto del trono per Marcelina, la quale vorrebbe recarsi dallo zio malato.

La ragazza ringrazia tutti gli amici della soffitta per averle permesso di avere i soldi per partire e dire addio al suo parente. Nel frattempo, Anabel mette in atto il suo piano con Camino per far incontrare Marcos e Felicia, riuscendoci. Il Bacigalupe fa una proposta alla ristoratrice e, intanto, torna ad Acacias un noto personaggio.

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Maite e Camino finalmente si riabbracciano. La pittrice parigina bussa alla porta della sua amata, facendole una graditissima sorpresa. Maite le promette che da ora in poi nessuno potrà più mettersi tra loro.

Roberto e Sabina parlano di un piano misterioso, secondo il quale devono buttare giù una parete della cantina del ristorante. I due stanno agendo in segreto, all’oscuro del nipote Miguel e dei vicini.