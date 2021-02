Una Vita anticipazioni dal 14 al 19 febbraio: sospetti, una vicina scompare

I sospetti si fanno sempre più forti nelle prossime puntate di Una Vita, in onda da domenica 14 a venerdì 19 febbraio 2021. Le anticipazioni segnalano che Fabiana e Casilda consigliano a Marcia di mettere una pietra sopra alla sua storia con Felipe e di dedicarsi al suo matrimonio con Santiago. A questo punto, l’ex domestica decide di chiudere definitivamente con l’Alvarez Hermoso, facendogli recapitare una lettera, attraverso la quale gli chiede di non cercarla più. Intanto, Santiago le prepara una sorpresa, certo che riuscirà a convincerla a concedersi a lui. Non solo, Genoveva intima al nuovo arrivato di lasciare subito Acacias insieme a Marcia. Quest’ultima, però, inizia ad avere dei sospetti sull’identità del marito. Sulla sua schiena nota l’assenza di una cicatrice e non solo: l’uomo sembra non ricordare bene alcuni dettagli del loro passato insieme.

Genoveva scopre, attraverso Ursula, che Santiago ha deciso di restare ad Acacias con sua moglie. A questo punto, la Salmeron lo affronta, minacciandolo addirittura di morte. Intanto, Santiago scopre che Marcia ha dei sospetti sulla sua identità e cerca di convincerla del fatto che il carcere è la causa del suo cambiamento e delle dimenticanze. Ursula torna a mostrare segni di squilibrio mentale, quando perde la testa di fronte a una foto di Telmo e Mateo. Genoveva, che riceve delle minacce da parte di Santiago, decide di mettere in atto una nuova strategia per cambiare le carte in tavola.

José sceglie di ricorrere alle vie legali per affrontare Alfonso Carchano. Su consiglio di Felipe, i Dominguezsi rivolgono all’avvocato Toscano, il quale vuole inviare una lettera di diffida al produttore cinematografico, con lo scopo di spaventarlo e portarlo a bloccare la proiezione del film. Carchano, però, si fa passare come vittima di censura di fronte alla stampa. Bellita si sente distrutta ed è preoccupata per la sua reputazione. In seguito, Alfonso becca José ed Emilio nella sua casa di produzione. Sul posto, fortunatamente, arrivano la polizia e l’avvocato Toscano. Così, Carchano viene arrestato. A questo punto, Bellita fa pubblicare un articolo che ha come scopo quello di smascherare l’imbroglio messo in atto dal produttore. In questo modo, salva la sua reputazione.

Il carattere di Susana si addolcisce, in quanto ha ritrovato l’amore insieme ad Armando. L’ex sarta decide addirittura di regalare alcuni suoi abiti a Casilda. Ma ecco che l’uomo inizia a fare di tutto per evitare Susana, a cui invia dei biglietti con dei messaggi brevi. La madre di Leandro non può non iniziare a pensare che Armando abbia perso interesse nei suoi confronti. L’uomo, però, le spiega il reale motivo del suo strano comportamento. Scendendo nel dettaglio, le spiega che il re ha chiesto la sua collaborazione per una missione in Francia. Dopo questa notizia, l’ex sarta sparisce. Rosina e Liberto si ritrovano costretti a denunciare la sua scomparsa alla polizia.

Ramon e Carmen continuano a indagare sulla strana reazione che Lolita ha avuto quando ha ricevuto in regalo la culla per suo figlio. Il Palacios scopre finalmente cosa c’è dietro: la Casado teme che il bambino cresca viziato. Pertanto, vuole che capisca il valore del denaro. Nel frattempo, Casilda celebra la messa in memoria di Martin, circondata dall’affetto dei vicini.