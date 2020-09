Una Vita anticipazioni dal 13 al 18 settembre: Lolita schiaffeggia Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda da domenica 13 a venerdì 18 settembre 2020 rivelano nuovi colpi di scena. Alfredo ammette finalmente, di fronte a Lolita, che Genoveva è stata ed è la sua complice. Completamente delusa dall’atteggiamento di colei che credeva essere sua amica, la Casado reagisce in malo modo al centro di Acacias. Scendendo nel dettaglio, Lolita accusa in pubblico Genoveva di aver mentito e di essere complice del Bryce. Non solo, la moglie di Antonito colpisce la Salmeron sul volto, con uno schiaffo. Ursula dà un nuovo ordine a Marcia: deve sedurre Felipe. Quest’ultimo, intanto, cerca di rassicurare Genoveva, la quale è sconvolta per le accuse ricevute pubblicamente da Lolita, e le propone di accompagnarlo all’evento dell’ambasciata brasiliana a cui è stato invitato. Durante la sua testimonianza all’udienza preliminare, la Salmeron si contraddice, dando vantaggio a Liberto. Alfredo, però, riesce a ribaltare la situazione. In realtà, Genoveva ha scelto di contraddirsi in tribunale proprio per salvare il Seler. La donna ormai sembra provare dei forti sentimenti nei confronti di Felipe.

Anticipazioni Una Vita da domenica 13 a venerdì 18 settembre 2020: Genoveva aggredita da Lolita, Camino parla per salvare Cesareo

Genoveva salva Liberto? La Salmeron inizia a sentire dei forti sensi di colpa, soprattutto dopo essersi avvicinata a Felipe. Ed è proprio questo il motivo per cui si contraddice durante l’udienza, nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana. E mentre il giudice inizia a pensare che il Seler sia innocente, il Bryce appare ancora disposto a tutto pur di farlo finire dietro le sbarre. La moglie di Alfredo, però, ancora non sa che l’Alvarez Hermoso si è innamorato di Marcia. Ursula continua a tramare alle spalle dell’avvocato e si affida alla domestica brasiliana. Camino vede il ladro inseguire Cesareo con un coltello in mano. Per proteggere il guardiano di Acacias 38, la figlia di Felicia finalmente parla e lo avverte del pericolo.

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Rosina tenta di riavvicinarsi a Liberto, Bellita e Felicia pronte a contrastare la storia d’amore di Emilio e Cinta

Cinta confessa a Rafael di essere innamorata di Emilio, ma gli chiede di non rivelare nulla ai suoi genitori. Nel frattempo, Bellita decide di allearsi con Felicia, per riuscire a separare i loro due figli. Intanto, Rosina capisce il motivo per cui Liberto ha scelto di vendere i propri libri. La madre di Leonor vorrebbe riavvicinarsi al marito, non ottenendo però i risultati sperati. Infatti, la donna non riesce proprio a perdonare Liberto dopo il suo tradimento.