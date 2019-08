Una Vita anticipazioni dal 12 al 17 agosto: Ursula fugge, Flora arrestata

Anticipazioni Una Vita dal 12 al 17 agosto: Samuel esce dal carcere, ma Ursula scompare con Moises

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda la prossima settimana, tutti gli indizi fanno capire a Diego che Samuel potrebbe aver ucciso il loro padre. Proprio per tale motivo, il marito di Blanca finisce in carcere. Nel frattempo, Ursula chiede a Carmen di fare la valigie. Diego torna poi ad Acacias e rivela a Blanca che Jaime è morto. Poco dopo, l’Alday accusa pubblicamente la Dicenta di aver spinto Samuel a uccidere il loro padre. Blanca rivela a Leonor che suo marito è stato arrestato con l’accusa di omicidio, a causa di un fermacarte di sua proprietà ritrovato proprio accanto al corpo di Jaime. Liberto si schiera dalla parte di Samuel. Diego si reca in carcere da Samuel, a cui grida tutto il suo disprezzo. Il marito di Blanca ricorda che il fermacarte, ritenuto arma del delitto, era presente in casa durante il soggiorno di Cristina Novoa. A questo punto, Samuel chiede a Liberto di cercare una fotografia dove appare la donna, che potrebbe rimetterlo in libertà. Grazie all’aiuto del marito di Rosina, l’Alday riesce a uscire dal carcere, proprio mentre si sta celebrando il funerale di Jaime. In seguito, Carmen cerca di bloccare Ursula, intenta a fuggire da Acacias. La domestica purtroppo ha la peggio. Infatti, la Dicenta la colpisce con diverse pugnalate nel ventre. Appena uscito di prigione, Samuel soccorre la donna. Di fronte alle nuove prove, Diego chiede perdono al fratello per aver dubitato di lui. Nel frattempo, Ursula si nasconde in una pensione con il figlio di Blanca.

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Flora viene arrestata, Silvia rapita

Come già sospettava, Inigo scopre che Pena ha a che fare con l’arrivo di Eva e del piccolo Nacho ad Acacias. Il fratello di Flora tenta di spiegare come stanno le cose a Leonor, la quale però continua a non credergli. Dopo di che, Cesareo dà a Flora una pista per rintracciare l’Indiano che vuole uccidere Pena. Ecco che la giovane Hidalgo scopre la verità, vedendo il vero Cervera consegnare del denaro a Eva. Per salvare Pena, Flora dà un colpo in testa all’Indiano, il quale appare subito in gravissime condizioni. L’uomo muore e la ragazza viene così arrestata con l’accusa di omicidio. Dopo ciò, Eva confessa a Leonor che il vero Cervera l’ha pagata per fingersi la moglie di Inigo, sottolineando che quest’ultimo non il padre di Nacho. La giovane Hidalgo chiede poi a Felipe di prendere le difese di Flora in tribunale. Mendez, però, non dà notizie positive sul futuro della ragazza. Intanto, Esteban promette ad Arturo che non farà nulla per separarlo da Silvia. Intanto, quest’ultima viene, però, rapita da un uomo misterioso. Non sapendo che la Reyes è stata rapita, il Valverde non capisce perché non si sia presentata alla cena a cui era stata invitata. Il colonnello comprende che dietro la sparizione della sua amata c’è qualcosa di strano e chiede a Liberto di contattare Esteban. Di fronte a una lettera d’addio di Silvia, Arturo ed Esteban capiscono che è stata sequestrata e iniziano a cercarla. I due scoprono che la donna è stata rapita da un suo vecchio nemico, Blasco.

Anticipazioni Una Vita: Lucia torna a Salamanca, Ramon padrino di Cabrahigo

Esteban riesce a trovare presto una pista per salvare la Reyes. Blasco, intanto, rivela a Silvia di volersi vendicare, poiché lei dieci anni prima l’ha sedotto per scoprire i suoi traffici e farlo arrestare. Su consiglio di Celia, Lucia decide di tornare a Salamanca, per chiarire con il padrino Joaquin i loro problemi. La giovane annuncia poi a tutti i vicini che sta per tornare nel suo luogo natale. Cesareo prende il posto di Paquito come vigilante notturno. I domestici decidono poi di organizzare una festa di benvenuto per l’uomo, ma quest’ultimo critica questa iniziativa. Intanto, Trini rivela a Ramon che Cabrahigo vorrebbe che svolgesse il ruolo di padrino per la festa patronale. Se il Palacios dovesse accettare, dovrà tenere un discorso. Su insistenza della moglie, accetta la richiesta. Ramon si pente di aver accettato il ruolo e la sua ansia aumenta quando nota che Trini e Lolita non apprezzano il discorso che lui stesso ha scritto. Dopo essersi scusato, il Palacios tenta di annullare il tutto. L’uomo cambia nuovamente idea e decide così di tenere il discorso a Cabrahigo.