Una Vita anticipazioni: Flora commette un omicidio e viene arrestata

Anticipazioni Una Vita: Pena in pericolo, a salvargli la vita ci pensa Flora

Le anticipazioni di Una Vita segnalano una triste svolta per Flora. Nel corso delle prossime puntate, la sorella di Inigo mette fine alla vita di un uomo, per salvare Pena. Il tutto accade dopo che i fratelli Barbosa scoprono che il vero Inigo non ha mai perso la memoria. Per non cedere a qualunque suo ricatto, decidono di smascherarlo di fronte a tutti vicini a La Deliciosa. Da questo momento, Pena deve prendersi tutte le responsabilità riguardanti la pasticceria, risultando l’effettivo proprietario. Ma non è questo l’unico problema che si ritrova ad affrontare il vero Inigo. In realtà, ha finto di aver perso la memoria per poter far risultare Inigo e Flora i responsabili del furto di una divinità indiana. Infatti, un misterioso indiano si è già messo sulle sue tracce per vendicarsi dell’accaduto. I due fratelli Barbosa non intendono dare il loro aiuto a Pena, il quale si trova in serio pericolo. Ad Acacias arriva così l’indiano e, durante una precisa notte, cerca di mettere fine alla vita del vero Inigo.

Una Vita anticipazioni, Flora uccide l’indiano per mettere in salvo il vero Inigo

Il misterioso indiano giunge ad Acacias, pronto a mettere fine alla vita di Pena. Proprio nel momento in cui, il vero Inigo sta quasi per essere ucciso, arriva in suo soccorso proprio Flora. Quest’ultima, per salvare il ragazzo, colpisce in testa l’indiano con un colpo di padella. L’uomo perde così i sensi, mentre Cesareo chiama immediatamente i soccorsi. Non solo, il vigilante costringe la sorella di Inigo a raggiungere la stazione di polizia, per rivelare quanto davvero accaduto. Qui la giovane spiega di essere stata costretta a colpire l’indiano poiché l’aveva beccato a rubare alcuni pasticcini a La Deliciosa. Ma ecco che, a causa delle gravi ferite riportate, l’indiano muore. A questo punto, la povera Flora viene arrestata.

Anticipazione Una Vita: Flora finisce in prigione con l’accusa di omicidio

Flora viene portata in prigione con l’accusa di omicidio, a causa della morte dell’indiano. La ragazza continua a mantenere la versione data in precedenza alla stazione di polizia, evitando così di raccontare quanto davvero fatto da Pena. Inigo, però, inizia ad avere qualche sospetto. Nel frattempo, dopo il gesto compiuto da Flora, sembra che Pena inizi ad avere dei sensi di colpa.