Anticipazione Una Vita: ecco chi è Lucia, la cugina di Celia

Una Vita anticipazioni: arriva Lucia Alvarado, la cugina di Celia

Approda nella trama di Una Vita la giovane Lucia Alvarado. La ragazza arriva ad Acacias e attira subito l’interesse del pubblico di Canale 5, in quando cugina di Celia. Ammette a quest’ultima di voler cambiare aria e di non voler più fare ritorno a Salamanca, il suo paese d’origine. Ben presto, la moglie di Felipe riceve la chiamata dello zio Joaquin, il quale le rivela che Lucia ha, in realtà, lasciato la loro casa in gran segreto. Secondo le anticipazioni, questo personaggio è destinato a rivestire un ruolo centrale all’interno della soap. Sin da subito, la ragazza dimostra di essere interessata a Samuel. Inizialmente, però, la Alvarado non si rende conto della cattiveria dell’Alday. Nelle prossime puntate, Lucia rivela a Celia di avere alcuni problemi con il padre, a causa di un misterioso segreto, e di dover lasciare momentaneamente Acacias. La moglie di Felipe consiglia alla cugina di affrontare la situazione e di risolvere il tutto. Ed ecco che solo dopo qualche settimana, la Alvarado fa il suo ritorno nel ricco quartiere spagnolo.

Anticipazione Una Vita, nuovi misteri: Lucia Alvarado ha dei segreti

Quando Lucia torna ad Acacias, Celia si trova in Inghilterra da Tano. La new entry va a vivere, come le ha proposto la cugina, proprio a casa Alvarez Hermoso. Qui trascorre inevitabilmente tanto tempo con Felipe, a cui confessa di aver scoperto di essere figlia di una domestica. Proprio per tale motivo, ha litigato duramente con il padre Joaquin, il quale le ha sempre nascosto la verità. Non solo, la Alvarado appare molto triste poiché sa già che non potrà mai conoscere la sua vera madre, morta ormai da qualche anno. La ragazza è certa che avrebbe potuto abbracciarla se suo padre le avesse detto prima la verità. Ma sembra che nella vita di Lucia sia qualche altro segreto misterioso. Infatti, la situazione per lei si complica quando riceve una strana lettera, che la porta nuovamente a cambiare umore.

Anticipazioni Una Vita: colpo di scena per Lucia, la cugina di Celia

Felipe si rende conto del cambiamento di Lucia, la quale appare strana dopo aver ricevuta la misteriosa lettera. L’Alvarez Hermoso chiede così delle spiegazioni alla ragazza. Quest’ultima confessa di essere venuta a conoscenza della morte di un suo conoscente di Salamanca. Proprio il defunto, che a malapena conosceva, ha deciso di lasciarle in eredità un’entrata mensile di 1000 pesetas. Nuovi e interessanti misteri stanno per arrivare nelle prossime puntate, con Lucia!