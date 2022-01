Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 gennaio: morti sospette, nuovi misteri

Avviene un piccolo salto temporale in Una Vita dopo l’arresto di Genoveva. Le anticipazioni settimanali segnalano che Felipe chiede scusa a Liberto per non avergli rivelato la verità sul piano che aveva messo in atto con Santiago, Laura e Mendez. I due amici si riconciliano. Dopo di che, attraverso un’intervista pubblicata su un giornale, l’avvocato racconta come è riuscito a ingannare la Salmeron, per farla confessare l’omicidio di Marcia. In carcere la dark lady legge le sue dichiarazioni e giura che otterrà vendetta.

Mendez provoca Genoveva, che riesce a trattenere la sua rabbia e a non aggredirlo con il punteruolo. Oltre ciò, chiede come ultima volontà di poter incontrare Felipe. Quest’ultimo accetta di avere questo confronto, poiché non vuole avere dei rimorsi. Ma il commissario decide di fermalo, in quanto hanno scoperto che la Salmeron possedeva un punteruolo con cui voleva aggredirlo.

Si tratta di un altro piano andato male per Genoveva, che ha una crisi di nervi. Susana si reca da lei per confortarla, ma viene cacciata in malo modo. Subito dopo, la detenuta scrive delle lettere misteriose, una indirizzata a Felipe e l’altra al re. Nonostante tutto, la Salmeron riesce a farsi perdonare da Susana, scusandosi per come l’ha trattata. Intanto, Felipe decide di non andare a trovarla in carcere.

Questo genera più rabbia nella dark lady, che scrive una lettera al direttore dell’Adelantado. Il tutto accade mentre l’avvocato riceve un suo messaggio. Inizialmente non sa se leggerlo, ma alla fine decide di rischiare e apre la busta.

Il quartiere di Acacias è sconvolto per la notizia sulla morte di Bellita. Invece, José Miguel e Alodia insospettiscono, in quanto sembra che stiano nascondendo qualcosa. In particolare, la domestica appare strana da quando ha fatto ritorno dall’Argentina con il Dominguez e non prende neppure parte al funerale della cantante.

Ed ecco che Rosina inizia ad avere non pochi sospetti, soprattutto quando nota che José e Alodia sono molto complici. Il Dominguez chiede poi a Jacinto e Servante di annullare l’omaggio che avevano intenzione di organizzare per Bellita. Anche Susana inizia ad avere dei dubbi e, insieme alla Rubio, prepara un piano per rendere la vita difficile a José Miguel e alla domestica.

Anabel e Miguel sono sempre più uniti. Il pubblico scoprirà che i due giovani innamorati si stanno incontrando di nascosto in una pensione. L’Olmedo decide poi di chiedere la mano alla ragazza, la quale però gli chiede di avere pazienza. Il giovane è preoccupato per come si stanno mettendo le cose e ne parla con suo nonno. Sabina ha la visione ben chiara: il nipote non dovrebbe fidarsi di Anabel, la quale nasconde qualcosa.

Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 10 a sabato 15 gennaio 2022 rivelano che Natalia continua con il suo gioco di seduzione e Antonito fatica a resistere al suo fascino. Intanto, Lolita è ancora arrabbiata perché il Palacios le ha dato buca il giorno del loro anniversario. La Quesada non si ferma e, dopo aver saputo che Lolita, Carmen e Ramon si sono allontanati dal quartiere per una gita, si presenta a casa di Antonito per sedurlo.

La ragazza lascia la porta socchiusa e un uomo si intrufola nell’abitazione per scattare delle foto. Il giovane politico non cede alla tentazione e allontana Natalia. Intanto, però, l’individuo misterioso inserisce gli scatti in una busta indirizzata a Lolita.

Nelle prossime puntate di Una Vita Marcos continua a indagare sulla morte di Felicia. Il Bacigalupe è convinto che sua moglie non sia morta per cause naturali. Infatti, fa sapere ad Anabel e a Soledad di aver deciso di chiedere l’autopsia. L’uomo è ormai deciso a trovare l’assassino della ristoratrice e questo rende nervosa la sua domestica.

Nel frattempo, Aurelio fa ritorno ad Acacias e si reca subito a casa di Marcos, dove appare abbastanza rabbioso. In questa circostanza, comunica al Bacigalupe di essere tornato nel quartiere con il denaro del padre.

Il suo scopo sarebbe quello di investire i soldi nella loro società, visto che in Messico la situazione economica non è delle migliori. Di fronte a questa notizia, Anabel dimostra di essere turbata.