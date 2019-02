Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 febbraio: partenze e segreti

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Diego lascia Acacias e poi torna da Blanca, lo strano atteggiamento di Olga

Nel corso della prossime puntate di Una Vita, dopo aver detto addio a Blanca, Diego lascia Acacias e va in Brasile per cercare una pietra preziosa. Nonostante Ursula non sia d’accordo, intanto, la ragazza chiede alla sorella di restare in città. Nel frattempo, la Dicenta dà una sua versione dei fatti alle vicine su Olga. Blanca continua a soffrire per la partenza di Diego e la sua tristezza non passa inosservata a Samuel. Per dimenticare il giovane che ormai ha lasciato Acacias, la figlia di Ursula inizia a disegnare gioielli. Suo marito tenta di risollevarle l’animo e, sotto consiglio di Liberto, le compra un regalo per lei e il bambino che porta in grembo. Sebbene non sappia comportarsi a modo, Olga decide di iniziare a vestirsi da signorina. Diego torna a casa e rivela a Blanca di non essere riuscito a partire, in quanto non potrebbe vivere lontano da lei. La figlia di Ursula, però, gli chiede di lasciare Acacias per permetterle di provare a essere felice con Samuel. La giovane poi nota alcuni strani atteggiamenti di Olga e ne parla con Leonor. Blanca si confida anche con Samuel, a cui rivela di voler chiamare uno specialista. In seguito, l’Alday le propone di andare nel Bosco della Dame per avere ancora più informazioni sul passato della sorella. Intanto, Olga vuole somigliare a Blanca e inizia così a imitarla.

Una Vita anticipazioni: Servante non riesce a partire, nuovo affare per Antonito

Antonito entra in affari con Belarmino, il quale gli chiede di recarsi da solo in comune per presentare il loro progetto sul monumento. Il giovane, però, nasconde a Lolita il progetto che sta avviando con l’uomo. Il figlio di Ramon riesce a conquistare il consigliere e, intanto, la domestica inizia a sospettare qualcosa. Rosina e Liberto finalmente ritrovano la serenità e fanno pace. I due comprendono di essere felici anche senza figli. I domestici e i signori di Acacias 38 si uniscono per comprare un biglietto a Servante per raggiungere Pacienca a Cuba. Il portinaio, però, ha paura delle navi. L’uomo, al momento della partenza, non riesce a partire e torna ad Acacias. Qui Ramon si infuria e lo obbliga a restituire il denato sia a lui che a tutti coloro che hanno contribuito.

Anticipazione Una Vita: Arturo e Maria Luisa scoprono il segreto di Susana e Simon

Elvira discute animatamente con Adela, a cui chiede se sa del rapporto che c’è tra Simon e Susana. Il maggiordomo viene a conoscenza di questo litigio e affronta duramente la figlia di Arturo, a cui chiede di non rivelare a nessuno che la sarta è sua madre. A questo punto, Susana teme che la Valverde possa rivelare a tutti la verità sul suo rapporto con Simon. Se Elvira dovesse rendere noto questo loro segreto, Susana sa che perderebbe l’incarico del Vaticano. Simon e Adela, però, le promettono che faranno di tutto per evitare che ciò accada. Ma la Valverde confessa che la sarta è la madre di Simon a Maria Luisa e si fa promettere che non lo dirà a nessuno. Arturo ascolta la conversazione di nascosto e inizia a tramare contro il maggiordomo.