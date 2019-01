Una Vita anticipazioni: Antonito vuole fuggire con Lolita ma viene arrestato

Anticipazioni Una Vita, Antonito finisce in carcere: il figlio di Ramon di nuovo nei guai

Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo Antonito finire in carcere, accusato di truffa aggravata. Ma cosa accade questa volta al figlio di Ramon? Stando alle ultime anticipazioni, tutto prende inizio quando il fidanzato di Lolita conoscere un signore, Belarmino. Stanco di lavorare come cameriere alla Deliciosa, il giovane Palacios decide di fare affari con questa nuova conoscenza. L’uomo gli racconta di voler costruire alcuni monumenti in onore dei soldati caduti in guerra. A questo punto, convinto dalle sue belle parole, Antonito sceglie di mettersi in società con lui. Il figlio di Ramon si reca così in comune per incontrare un consigliere, il quale dovrà consegnargli il denaro per iniziare la costruzione delle statue. Ad un certo punto, il giovane Palacios inizia a notare lo strano comportamento del suo nuovo socio. Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che Belarmino ha intenzione di approfittarsi di Antonito. Sin dall’inizio si rifiuta di prendere parte alle riunioni del progetto e di conoscere Ramon.

Una Vita anticipazioni: Antonito cerca di fuggire con Lolita, ma viene arrestato

Lo strano comportamento di Belarmino inizia a insospettire Antonito, in particolare quando gli chiede di nascondere la somma di denaro chiesta al comune. Improvvisamente i soldi spariscono misteriosamente. Il figlio di Ramon capisce finalmente di essere stato nuovamente preso in giro e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con Belarmino. Quest’ultimo è scomparso! Non appena intuisce di essere finito, anche questa volta, nei guai decide di fuggire insieme a Lolita lontano da Acacias. Acquista così dei biglietti per l’Italia, ma viene fermato da Mendez, il quale lo arresta. Antonito viene portato in carcere, con l’accusa di truffa aggravata ai danni del comune.

Anticipazione Una Vita: Antonito in carcere, Lolita cerca di aiutarlo

Antonito finisce nuovamente nei guai e questa volta ad aiutarlo ci pensa Lolita. La domestica chiede a Felipe di assumersi la responsabilità di difenderlo in tribunale. L’Alvarez Hermoso accetta, ma vi anticipiamo che per lui non è un lavoro facile difendere il Palacios, in quanto le accuse sono abbastanza pesanti. A questo punto, Ramon mette al corrente di quanto accaduto Trini, Maria Luisa e Victor.