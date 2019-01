Anticipazione Una Vita: Arturo svela un grande segreto, lo scandalo

Una Vita anticipazioni: Arturo svela a tutti che Susana è la madre di Simon, scandalo ad Acacias 38

Arturo continua a comportarsi in malo modo nei confronti di tutti gli abitanti di Acacias 38. Il malvagio colonnello di Una Vita non può fare a meno di provare ribrezzo nei confronti di Simon. L’ex maggiordomo ha deciso di prendere le distanze da Elvira e di dedicare tutto sé stesso a sua moglie Adela. In tutto ciò, il Valverde non riesce a non pensare a come sia stato disonorato l’onore della sua amata ed unica figlia. Di fronte a tutti questi particolari eventi e colpi di scena, il nuovo cattivo della soap opera spagnola decide di fare uso del suo ultimo asso nella manica.

Anticipazione Una Vita: Donna Susana sconvolta dal gesto di Arturo

Arturo invita tutto il quartiere a prendere parte allo spettacolo di marionette chiamato ad esibirsi in piazza proprio dal colonnello. Susana crede che ci sia qualcosa di losco sotto ma, alla fine, decide di parteciparvi, così come Simon e sua moglie Adela. Una volta iniziato lo show, scopriamo che lo spettacolo non è altro che la storia della sarta di Una Vita e del figlio tenuto sempre nascosto. Di fronte a tale scena, tutti comprendo che i protagonisti dello spettacolo non sono altri che la Seler e Gayarre. La povera donna resta sconvolta e si chiude nella sua sartoria per evitare di far fronte alle pettegolezzi del vicinato.

Anticipazioni Una Vita: Simon deluso da Elvira

Tutta questa vicenda fa sì che Simon inizi a non vedere più di buon occhi la dolce Elvira. La bella Valverde era una delle poche persone a conoscenza del legame tra Susana e Gayarre. L’ex maggiordomo inizia a credere che Arturo sia venuto a sapere tutta la verità proprio grazie a sua figlia. In ogni caso, non è assolutamente così. Il colonnello è venuto a conoscenza delle verità durante una conversazione tra i diretti interessati.