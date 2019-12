Una Vita anticipazioni 2020: ecco cosa accade agli abitanti di Acacias

Anticipazioni Una Vita 2020 Celia scopre di essere incinta, nasce la figlia di Trini e Ramon

Tanti sono i colpi di scena a cui assisteremo nel 2020 in una Vita. Gli abitanti di Acacias 38 ci regalano nuove e interessanti svolte. In particolare, questo nuovo anno prende inizio con una lieta notizia su Celia. La moglie di Felipe scopre, infatti, di essere incinta. Si apre così un altro capitolo nella soap spagnola, che vede però delle tristi svolte. La dolce Celia, anche questa volta, vede naufragare il suo sogno di mettere al mondo un figlio. Il tutto accade quando la donna riesce a guarire dall’epidemia che l’ha colpita. Inizialmente dà la lieta notizia solo a Trini e poi ne parla con Felipe, il quale accoglie questa sorpresa con grande felicità. La donna teme di non riuscire a portare avanti questa gravidanza e non ha tutti i torti ad avere questa preoccupazione. Trini, durante una loro passeggiata, accusa dei dolori molto forti. A questo punto Celia corre a chiedere aiuto e proprio in questa circostanza perde il suo bambino. Felipe si scaglia immediatamente contro Trini, accusandola di aver portato sua moglie a perdere il loro figlio. Questa fase della soap vede, intanto, la Palacios diventare madre della piccola Milagros. Vi anticipiamo che Celia inizia a provare una forte ossessione nei confronti della bambina.

Samuel e Lucia sull’altare: Telmo abbandona gli abiti sacerdotali

Sono davvero tanti i colpi di scena a cui assisteremo nelle puntate che andranno in onda nell’anno 2020 a Una Vita. Nel corso delle prossime settimane vedremo Lucia salire sull’altare con Samuel. Ebbene la cugina di Celia accetta di diventare la moglie dell’Alday e viene così organizzato il loro matrimonio. Il cuore della Alvarado, però, batte per un altro uomo, Telmo. Quest’ultimo sa che la sua amata sta andando incontro a un grande pericolo, poiché è consapevole del fatto che Samuel voglia solo impossessarsi della sua eredità. Per riuscire a bloccare in tempo le nozze di Lucia, Telmo decide di abbandonare i suoi abiti sacerdotali. Dopo ciò si reca in chiesa dove si sta celebrando la cerimonia. Ed ecco che la Alvarado abbandona Samuel sull’altare per seguire il suo cuore.

Antonito e Lolita si sposano dopo tante difficoltà, salto temporale di 10 anni

Dopo tante difficoltà vedremo finalmente Antonito e Lolita convolare a nozze. Prima, però, i due innamorati devono affrontare qualche piccolo problema. In particolare, ad Acacias arriva Ceferino, il quale porta non pochi problemi alla coppia. Ma non solo, perché per i protagonisti di Acacias arriva una grande svolta con il salto temporale di 10 anni.