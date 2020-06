Una Vita anticipazione, Ursula ancora mentalmente instabile: lo sfogo

La malattia mentale di Ursula torna a farsi notare nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Le anticipazioni annunciano che, dopo la morte di Lucia, la Dicenta è costretta a trovarsi una nuova sistemazione. La casa della Alvarado, infatti, viene riscattata dalla famiglia di Eduardo. A questo punto, l’unica persona che offre il suo aiuto a Ursula è Fabiana. Provando pietà nei confronti dell’ex governante, propone a quest’ultima di lavorare come cameriera nella sua pensione, in cambio le permetterà di avere un alloggio. Ma la Dicenta non mette da parte il suo orgoglio e non accetta l’aiuto di Fabiana. Cosa fa a questo punto Ursula? Vi anticipiamo che la vedremo addirittura dormire per strada! Come già sappiamo, l’ex governante di Cayetana non è abituata a perdersi d’animo, tanto che cerca subito una soluzione. Approfittando dell’assenza di Genoveva, che lascia Acacias dopo la morte di Samuel, Ursula si introduce nella casa Alday. Ricordiamo che la Dicenta ha già vissuto in questa abitazione, quando era sposata con Jaime. Ed è proprio qui che noteremo nuovamente la sua instabilità mentale.

Anticipazione Una Vita: Ursula dopo gli addii di Lucia e Telmo mostra la sua follia

Nel corso della puntata di Una Vita di oggi vedremo Ursula uccidere Eduardo. Vi anticipiamo che la Dicenta non viene accusata di questo omicidio. Fatta eccezione per Telmo, nessuno scopre mai la verità riguardante la morte del marito di Lucia. Le cattive intenzioni dell’ex istitutrice si fanno notare già da questo momento, ma è solo l’inizio di una lunga e dura vendetta. Nel corso delle prossime puntate italiane vedremo Ursula pronta a tutto pur di vendicarsi contro chi, oggi e in passato, le ha sempre voltato le spalle. All’interno dell’abitazione Alday, Ursula decide di tornare a essere la persona potente di un tempo. Durante uno dei suoi momenti più instabili, la Dicenta se la prende con Telmo, Blanca e Olga. In particolare, la donna accusa tutti e tre di non essere stati dei bravi figli.

Una Vita anticipazione, Ursula si sfoga contro Telmo, Blanca e Olga: la Dicenta è ancora mentalmente instabile

Ursula inizia a convincersi del fatto che Telmo, il quale lascia Acacias con il piccolo Mateo, sia suo figlio. Un lungo sfogo quello a cui si lascia andare l’ex istitutrice di Cayetana. Già da questo momento inizieremo a comprendere che la Dicenta non è mai cambiata. In passato, l’abbiamo spesso vista mostrare la sua forte instabilità mentale. Proprio a causa della sua pazzia, Ursula venne addirittura chiusa in manicomio. Ora riesce, invece, a trovare una grande alleata nella sua lotta contro i vicini di Acacias: Genoveva. Le due donne stringono un’alleanza, ma la Salmeron capisce in poco tempo che la sua nuova amica è mentalmente instabile!