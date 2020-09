Una Vita anticipazione, Genoveva dopo la morte di Alfredo: cosa accade

Cosa accade a Genoveva dopo la morte di Alfredo? Le anticipazioni di Una Vita annunciano la fine del complotto tra i due coniugi, che già da ora dimostrano di non essere più complici come un tempo. In effetti, la forte attrazione che la Salmeron prova nei confronti di Felipe l’ha allontanata dai suoi piani di vendetta. Genoveva inizia a provare dei sensi di colpa nei confronti di vicini di Acacias 38, verso cui ha scelto di vendicarsi dopo la morte di Samuel. Con grande astuzia, Felipe riesce a farla riflettere! La vicinanza con l’avvocato provoca non pochi problemi nel suo finto matrimonio con Alfredo. Quest’ultimo ha da poco messo in atto una mossa inaspettata: ha confessato a Lolita che Genoveva è sua complice! Dopo quanto accaduto, la Salmeron ha minacciato il Bryce, il quale però non si lascia intimidire. Il banchiere prosegue con i suoi loschi piani e Felipe dimostra di essere disposto a tutto pur di incastrarlo definitivamente. Lo scopo dell’Alvarez Hermoso è quello di recuperare i soldi che i suoi amici hanno perso a causa della truffa del Banco Americano. Dopo aver cercato di incastrare Alfredo, Genoveva decide di mettere fine a questa situazione una volta per tutte, convinta che potrà finalmente vivere la sua storia d’amore con Felipe!

Genoveva dopo la morte di Alfredo, anticipazioni Una Vita: cosa accade alla Salmeron

Genoveva porta avanti il suo piano contro Alfredo, provocando la sua morte! Ebbene sì, il pubblico italiano assisterà alla morte del Bryce. Nessun senso di colpa, questa volta, da parte della Salmeron, che maledice il defunto marito. Nessuno si presenta al funerale, fatta eccezione ovviamente per Genoveva, che continua a recitare una parte. Nel frattempo, i vicini riescono finalmente a recuperare i soldi persi a causa della truffa del Banco Americano. Tutto sembra ora essere tornato alla normalità e la Salmeron è pronta a vivere la sua storia d’amore con Felipe. Quest’ultimo, però, la delude: le confessa di non aver mai provato niente per lei e di averla solo usata per incastrare Alfredo! Una doccia fredda per Genoveva, che è sconvolta nell’apprendere che l’uomo che ama, in realtà, la disprezza!

Una Vita anticipazioni, Genoveva resta ad Acacias dopo la morte di Alfredo

Felipe confessa a Genoveva di non essere mai stato innamorato di lei! Una notizia che sconvolge la Salmeron! La nuova dark lady, però, non ha intenzione di lasciare Acacias, anzi. Genoveva riprova a parlare con l’avvocato, ma viene nuovamente respinta. Piena di dolore, comprende che tra Felipe e Marcia c’è qualcosa di importante! Questa realtà porta la Salmeron a mettere in atto un piano per liberarsi della domestica brasiliana!