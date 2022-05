Una Vita, Alodia vuole morire: la terribile decisione e il ritorno di Ignacio

In un momento di sconforto, la domestica nota un flacone di pillole di Bellitta e commette un terribile gesto: un arrivo la mette in salvo

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita Alodia è sempre più disperata e arriva a prendere una decisione davvero drammatica. Dopo essersi concessa a Ignacio nella cucina di casa Dominguez, la sua vita è devastata da preoccupazioni e molta tensione. Ben presto, grazie anche al sostegno di Casilda, Alodia ha la conferma di essere incinta. Ma proprio ora che la sua gravidanza è certa, Ignacio è sparito. José Miguel, dopo settimane di indagini, finalmente ha scoperto qual è la misteriosa attività che il nipote sta portando avanti con l’amico Florencio.

Ebbene, per chi se lo fosse perso, il Dominguez ora sa che Ignacio ‘lavora’ nel commercio di scheletri umani. José Miguel ha scoperto la verità seguendolo e trovandolo con Florencio al cimitero. Una macabra scoperta che ha portato il marito di Bellita a cercare un confronto. Dopo ciò, Ignacio ha fatto perdere le sue tracce. La prima a rendersi conto della sua sparizione è stata Alodia, la quale ha subito informato il Dominguez. Ignacio sta bene e si trova in una pensione, dove alloggia per qualche tempo.

Bellita non appena scopre quanto sta accadendo chiede a José Miguel di riportare il nipote a casa. Ignacio si commuove più volte per i suoi zii, ma non riesce a fare ritorno a casa. Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che, intanto, Alodia non sa cosa fare. La situazione si complica quando scopre che i suoi genitori stanno organizzando il suo matrimonio!

Ignacio la osserva da lontano e sente di avere la coscienza sporca. Nonostante ciò, continua a mantenere le distanze con tutti loro. La tensione in casa Dominguez è alle stelle, con Bellita che prende un tranquillante e José che fa una misteriosa chiamata. Invece, Alodia nota il flacone delle pillole che sta prendendo la cantante e in questo momento prende una terribile decisione.

Alodia vuole suicidarsi, ma fortunatamente non riesce nel suo intento. A salvarla ci pensa proprio Ignacio, che torna a casa e la trova priva di sensi. Il ragazzo riesce a mettere in salvo la vita della domestica in extremis! Bisognerà stare attenti all’intervento di Bellita, la quale porta il nipote a fare una scelta molto importante per il suo futuro.

Oltre questo, i Dominguez riaccolgono a casa Cinta ed Emilio! La loro adorata figlia torna a casa per sostenere Bellita nella presentazione del suo nuovo album e del suo librio biografico. Ovviamente, la coppia non può che essere felice per questa visita a sorpresa!