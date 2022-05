Anticipazioni Una Vita, Alodia incinta di Ignacio riceve una cattiva notizia

Alodia è incinta di Ignacio e, nelle prossime puntate di Una Vita, ha la conferma. Ormai è chiaro che la domestica sia in dolce attesa. Ha deciso di concedersi, nella cucina della casa dei Dominguez, al nipote di Bellita. Non immaginava, però, che ci sarebbe stata una svolta disastrosa. L’atteggiamento di Ignacio, abbastanza indifferente per quanto accaduto, ha sconvolto la giovane cameriera. Casilda e Fabiana, più volte, l’hanno messa in guardia su ciò che sarebbe potuto accadere, ma lei non ha ascoltato i loro consigli.

E mentre Alodia è sempre più devastata da questa situazione, José Miguel scopre il macabro segreto di Ignacio. Siccome Mendez non può più aiutarlo con le indagini, il Dominguez decide di seguire il nipote per scoprire cosa sta davvero combinando con Florencio. A questo punto, ha di fronte a sé una scena agghiacciante: i due ragazzi portano via con loro le ossa trovate nel cimitero. Ebbene, Ignacio è entrato in questo commercio di ossa. José Miguel affronta subito il ragazzo, a cui chiede di rimettere tutto al suo posto.

Ma Ignacio sembra non voler ascoltare i richiami del Dominguez, tanto che decide di andare via. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che decide di alloggiare in una pensione, lasciando così la casa di sua zia Bellita. La cantante viene a conoscenza di questa sua decisione e chiede a José Miguel di fare il possibile per riportarlo nel loro appartamento di Acacias 38. Nulla sembra, però, convincere Ignacio a fare un passo indietro.

Ed ecco che, nelle prossime puntate italiane, Alodia confessa a Bellita di essere incinta di Ignacio. La domestica si chied cosa dovrà fare con il suo bambino. La cantante ne parla subito con suo marito della gravidanza della domestica, che preoccupa tutta la famiglia. Addirittura Alodia inizia a pensare di dare il figlio in adozione. Ora José Miguel è più determinato a cercare Ignacio, ma non ottiene i risultati sperati.

A distanza, Bellita ne parla anche con sua sorella Candelaria, a cui racconta della sparizione del ragazzo. Una notizia terribile per Alodia, che non solo si è pentita di essersi concessa al giovane, ma ora è spaventata per il futuro del suo bambino. Ignacio inizia, però, a provare un senso di rimorso per il comportamento che ha tenuto con i Dominguez e con Alodia.

Oltre questo, Alodia riceve una lettera che la lascia senza parole. Allo stesso tempo, José Miguel consegna a Florencio un messaggio da far recapitare a Ignacio, che si commuove non appena lo legge. Nonostante ciò, si rifiuta ancora di tornare a casa. Ma qual è la notizia che riceve Alodia?

Ancora una volta, la domestica si confida con Casilda, a cui svela come stanno le cose: i suoi genitori stanno organizzando il suo matrimonio! I Dominguez scoprono il dramma di Alodia e tentano di trovare una soluzione. Bisognerà attendere, a questo punto, i prossimi sviluppi.

Infatti, per la domestica non è tutto perduto. Alla fine, Ignacio fa ritorno a casa!