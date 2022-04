Una Vita, Alodia resta incinta? Il suo mondo crolla, Ignacio meschino

Secondo le anticipazioni di Una Vita, Alodia teme di essere incinta nelle prossime puntate! Scoppia la passione tra la domestica dei Dominguez e Ignacio. Il nipote di Bellita ha dimostrato, più volte, di non essere un ragazzo affidabile. Sin da subito, José Miguel comprende che c’è qualcosa che non va in ciò che racconta il giovane aspirante medico. Al contrario, la Del Campo non ha alcun sospetto sul nipote. Nel frattempo, Alodia è affascinata dal nuovo arrivato e lo fa notare molto spesso. Lo stesso ragazzo se ne rende conto.

Casilda e Fabiana notano che Alodia e Ignacio si stanno avvicinando e appaiono abbastanza preoccupate. Le due mettono in guarda la dolce domestica sul ragazzo, cercando di aprirle gli occhi. Inizialmente sembra che la domestica voglia fare dei passi indietro, ma poi cede immediatamente alle lusinghe del giovane, che approfitta di questo suo interesse. Le fa delle proposte indecenti e, intanto, José Miguel riceve da Mendez buone notizie: non ha notato nulla di strano nel comportamento di Ignacio.

Passa poco tempo e alla fine Alodia si concede a Ignacio! Ebbene sì, i due si lasciano trasportare dalla passione anche nella cucina della casa dei Dominguez. Ed ecco che Mendez nota che il ragazzo si sta vedendo con un certo Florencio, un tipo che insospettisce parecchio. Dunque, deve ancora passare del tempo prima che Ignacio possa risultare affidabile, sempre se mai questo accadrà!

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ignacio se ne va indifferente dopo aver condiviso la passione con Alodia. Di fronte a questa freddezza, inevitabilmente, il mondo della domestica crolla. Quando c’è da brindare per il nuovo album di Bellita, la cameriera è l’unica a non riuscire a festeggiare visto quanto accaduto. E mentre Mendez dà nuove informazioni a José Miguel, l’umore di Alodia non migliora.

La dolce domestica non riesce neppure a trattenere le lacrime. Ovviamente, Casilda nota la tristezza della sua collega. Alodia si sfoga proprio con la sua amica, a cui confessa di essersi aver fatto l’amore con Ignacio. Esce fuori che i due non sono stati per nulla attenti. Dunque, mentre si trova in soffitta, Alodia teme di essere incinta e non c’è modo di rassicurarla!

Ormai le sembra che il suo mondo sta cadendo a pezzi. Si calma solo quando Ignacio si scusa con lei. Ma Alodia è incinta davvero? Ebbene sì! E in questa fase della trama fanno il loro ritorno ad Acacias 38 Cinta ed Emilio!