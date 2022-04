Anticipazioni Una Vita, Alodia cede a Ignacio: passione in casa Dominguez

Le anticipazioni di Una Vita parlano della passione travolgente a cui cedono Alodia e Ignacio. Una nuova coppia sta per nascere ad Acacias 38 e non mancano di certo i colpi di scena! La domestica ha subito dimostrato di essere affascinata dal nipote di Bellita. L’aspirante medico ha notato il suo interesse e sembra volersene approfittare. Infatti, inizia a fare delle proposte indecenti alla dolce cameriera dei Dominguez. Ma deve fare attenzione ai sospetti di José Miguel, il quale non riesce proprio a fidarsi di lui, al contrario di Bellita.

Nelle prossime puntate italiane, il Dominguez decide addirittura di chiedere aiuto a Mendez, ora investigatore privato. Inizialmente, quest’ultimo gli fa sapere di non aver trovato particolari notizie sul suo conto. Proprio in quel momento, Ignacio sta conversando con un uomo, con cui sembra prendere degli strani accordi. Intanto, Fabiana e Casilda si mostrano preoccupate per il futuro di Alodia. Scendendo nel dettaglio, le due amiche credono che la ragazza non dovrebbe affatto fidarsi di Ignacio.

Più volte tentano di riportarla sulla via giusta, ma non riescono nel loro intento. Casilda fa notare ad Alodia che la sua posizione sociale è completamente opposta a quella di Ignacio. Dunque, non può nascere niente tra loro. La giovane domestica dei Dominguez, però, non riesce a resistere, sebbene voglia farlo. Ogni volta che decide di allontanarsi, come una calamita lui la attira a sé.

Secondo le anticipazioni di Una Vita tra Ignacio e Alodia presto scoppia la passione. Ciò accade quando Mendez chiede a José di poter parlare. Questa volta, l’investigatore privato gli fa sapere di aver fatto nuove scoperte sul nipote. Intanto, Alodia lo becca nel momento in cui sta facendo i suoi strani e misteriosi accordi con l’amico Florencio.

Scatta anche un bacio tra la domestica e Ignacio. Casilda lo scopre e, insieme a Fabiana, decide di nuovo di affrontarla. Chiedono, ancora una volta, alla cameriera di stare attenta al nipote di Bellita. Ma Alodia afferma che non c’è nulla da temere, facendo notare che con lei si è sempre comportato come un gentiluomo.

Dopo questo confronto, Alodia si dona a Ignacio. Tra loro scoppia una passione travolgente in casa Dominguez. Bisognerà fare attenzione a ciò che accade nelle prossime settimane, in quanto la domestica inizia ad avere degli strani problemi di salute.

In questa fase della trama, il pubblico avrà modo di rivedere ad Acacias Emilio e Cinta, i quali attualmente vivono in Argentina.