Una Vita, Alfredo ha un giovane amante: l’inaspettato gesto di Genoveva

Nel corso delle puntate italiane di Una Vita, vedremo Genoveva ricevere delle foto sconvolgenti sul marito Alfredo Bryce. La sua amica Marlén le fa recapitare a casa una busta contenente alcune immagini che ritraggono l’uomo insieme a un altro uomo! Ebbene, è proprio questo il segreto che custodisce Alfredo e che complica non poco la vita di Genoveva. Infatti, ora la donna deve capire cosa Marlén avrà intenzione di fare con queste foto, che potrebbero sconvolgere non poco i vicini di Acacias 38. Sicuramente la Salmeron non può permettere che il suo piano di vendetta contro chi non ha aiutato Samuel non vada come ha progettato. Pertanto, deve stare molto attenta alle prossime mosse della sua amica Marlén. Ma dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Genoveva facilita gli incontri intimi tra il marito Alfredo e il suo giovane amante! Nella sua stessa abitazione, la Salmeron permette al Bryce di incontrarsi con Eladio! Una mossa inaspettata quella che compie la nuova dark lady di Acacias, che avrebbe potuto fermare sul nascere questa relazione clandestina, proprio per evitare il peggio.

Una Vita anticipazioni italiane: Genoveva facilita gli incontri tra il marito Alfredo Bryce e il suo giovane amante Eladio

Dalle anticipazioni sappiamo che Genoveva facilita gli incontri intimi tra Alfredo ed Eladio. Conosceremo quest’ultimo nelle prossime puntate italiane. Il ragazzo giunge nel ricco quartiere di Acacias proprio per vivere la sua storia d’amore con il Bryce. In questo modo, scopriremo il più grande segreto di Genoveva e Alfredo! Ma attenzione: la situazione è destinata ovviamente a complicarsi! Infatti, vedremo la Salmeron allontanarsi da Alfredo. Come abbiamo già capito, il loro non è un matrimonio di amore, anzi. Insieme mettono in atto un piano per far cadere in rovina i vicini di Acacias, che hanno sbattuto la porta in faccia a Samuel, prima di morire. In particolare, assisteremo a un particolare avvicinamento tra Genoveva e Felipe! La Salmeron dimostra, in breve tempo, di provare dei forti sentimenti nei confronti dell’Alvarez Hermoso.

Anticipazioni spagnole Una Vita: il piano di Felipe contro Genoveva

E mentre ancora in Italia il pubblico deve assistere all’avvicinamento tra Felipe e Genoveva, in Spagna la trama legata a questi due protagonisti è abbastanza complicata. Come vi abbiamo già anticipato, l’Alvarez Hermoso sta custodendo un grandissimo segreto, proprio per riuscire a mettere finalmente Genoveva con le spalle al muro. L’avvocato, scendendo nel dettaglio, ha intenzione di far pagare alla Salmeron l’omicidio di Marcia. Com’è possibile leggere sui portali spagnoli, Felipe non ha alcuna intenzione di fermarsi!