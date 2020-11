Una Vita, addio Ursula: l’attrice spiega perché, poi cita Sergio Castellitto

Montserrat Alcoverro, l’interprete di Ursula Dicenta in Una Vita, parla della sua uscita di scena! Ebbene, il pubblico italiano dovrà dire addio a uno dei volti centrali della soap opera spagnola. Sebbene si tratti di personaggio malvagio, rappresenta comunque una grande protagonista nella trama. Per più di quattro anni l’attrice ha interpretato la perfida Ursula e ora, in un’intervista su Visto, si svela. Montserrat ha deciso di lasciare il cast della soap per prendere parte a nuovi progetti, ma non dimentica l’ex istitutrice. La Alcoverro ammette che interpretare questo ruolo è stato fantastico. Per gli sceneggiatori, la Dicenta non aveva un destino definito inizialmente. Con il passare del tempo è diventata un volto centrale della trama, tanto che i telespettatori l’hanno vista protagonista delle principali dinamiche.

Impossibile dimenticare la sua lotta contro Mauro San Emeterio, che proprio ora torna ad Acacias. La sua memorabile alleanza con Cayetana e le trappole per Teresa. Sono diversi i percorsi che ha portato avanti questo personaggio. Non si possono non citare Lucia e Telmo, con cui ha condiviso buona parte della trama. Ha fatto conoscere al pubblico la famiglia Alday e le sue figlie Blanca e Olga. Nel corso delle puntate attualmente in onda in Italia, il pubblico la vede alleata con Genoveva! Proprio a causa della Salmeron, i telespettatori italiani dovranno dire addio a Ursula.

Oggi l’Alcoverro non può non parlare in modo positivo dell’equipe di Acacias 38 – nome originale della soap – sia per quanto riguarda i suoi colleghi, che l’hanno accompagnata in questa lunga esperienza, che per i tecnici. Ammette che il ritmo di lavoro è duro sul set, ma allo stesso tempo è gratificante, e anticipa che in Italia l’uscita definitiva della governante avverrà sul piccolo schermo tra qualche mese. Dopo di che, dice la sua:

“Ursula ha dentro di sé una malvagità perversa che sicuramente attira chi la segue. Esce fuori da quei canoni tradizionali di persone comuni a cui, nella vita di tutti i giorni, siamo abituati”.

L’attrice è convinta che i personaggi cattivi e così complicati come Ursula riescano ad attrarre l’interesse del pubblico. In effetti, sebbene sia cattiva, la Dicenta è un personaggio abbastanza amato. In Spagna la sua uscita di scena è già avvenuta, tanto che Montserrat Alcoverro ha avuto modo di staccare dal lavoro per quasi dodici mesi e godersi la sua famiglia a Barcellona. Al momento è impegnata a Madrid in una serie tv da 8 puntate, ma non può ancora rivelarne nulla. Per lei ci sono dei progetti in ballo per l’inizio del prossimo anno. Il suo sogno, però, p quello di tornare a teatro. In questo periodo, tale settore sta affrontando una grave crisi, a causa della pandemia del Coronavirus. Ma non solo, tra i suoi desideri c’è quello di condividere un nuovo progetto con Sergio Castellitto, noto attore italiano, con cui ha già condiviso una passata esperienza nel film Maigret: L’ombra cinese.