Un posto al sole, Valentina Pace presto mamma bis: le parole dell’attrice

Un posto al sole: Valentina Pace presto mamma bis

Un posto al sole. A postare le immagini della sua stessa intervista, oggi, è Valentina Pace. L’attrice quarantunenne sta per diventare mamma bis. Ad allargare la famiglia, già composta da Valentina, il compagno e la piccola Alice, ci penserà Matilde. Dunque, la seconda figlia di Elena Giordano di Un posto al sole, è nuovamente una femminuccia. Alla rivista dalla quale si è lasciata porre qualche domanda, Valentina rivela come sta vivendo la gravidanza e, quindi, l’intera attesa. Spiega la Pace: “La sto vivendo con una consapevolezza e una maturità diversa rispetto alla prima. Mi gusto ogni minuto anche se non ho smesso di lavorare”.

Valentina Pace continua a lavorare sul set di Un posto al sole nonostante la gravidanza

L’attrice continua dicendo: “Sto registrando tante puntate di Un posto al sole in modo da prendermi una pausa di almeno cinque mesi dopo la nascita di Matilde”. Sulla gravidanza dopo i 40 che, quindi, si ritrova a vivere in prima persona, Valentina Pace racconta: “Inutile dire che ci sono i pro e i contro come in tutte le cose. Quando sono rimasta incinta pensavo di trovare mille difficoltà, invece devo ricredermi perché dal punto di vista fisico sono piena di energie, sono stata e sto bene..anche se ora che si avvicina il parto ho un po’ di paura!”. Ricordiamo, inoltre, che proprio qualche giorno fa, l’amica e collega Ilena Lazzarin ha dato alla luce il suo primo figlio. Dunque, la famiglia della soap è destinata ad allargarsi ancor di più.

Alice nella realtà e Alice in Un posto al sole

Come ogni appassionato di Un posto al sole ben saprà, Elena Giordano ha una figlia che si chiama Alice. Nella realtà i nomi coincidono, infatti, la primogenita della Pace porta proprio lo stesso nome. Sarà un caso? Ma ecco come la sorella maggiore ha reagito alla notizia dell’imminente nascita: “A volte bene, altre volte meno..un po’ come tutti i bambini di quest’età”, spiega l’attrice: “Ora voglio concentrarmi e dedicarmi anche ad aiutare Alice ad accogliere la sorellina. Per questo motivo voglio stare un po’ lontana dal lavoro”.