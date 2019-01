Un posto al sole: Ilenia Lazzarin è diventata mamma per la prima volta

Un posto al sole Viola: l’attrice Ilenia Lazzarin ha partorito

Fiocco azzurro a Un posto al sole. L’attrice Ilenia Lazzarin, da anni interprete di Viola Bruni, è diventata mamma per la prima volta. È nato il piccolo Raoul, frutto dell’amore con il compagno storico Roberto. I due, insieme da tempo, si sono sposati lo scorso ottobre a Positano. La Lazzarin – che per via della gravidanza ha rinunciato a condurre la nuova edizione de Il contadino cerca moglie – è arrivata all’altare con il suo bel pancione. “Anno nuovo…VITA nuova!” Preso in parola… GRAZIE 2018 per averci fatto il regalo più bello del mondo!!!! Raoul sei già tutta la mia VITA!”, ha scritto Ilenia su Instagram presentando il suo primogenito. Il parto è avvenuto a Napoli, presso la Clinica Ruesch.

Ilenia Lazzarin e la nuova vita con il marito Roberto

Ilenia Lazzarin e il marito Roberto sono felicemente fidanzati dal 2015. I due si sono sposati nel 2018, dopo aver scoperto la gravidanza dell’attrice. Roberto è una persona estranea al mondo dello spettacolo ma ha conosciuto Ilenia grazie a Claudia Ruffo, l’interprete di Angela Poggi in Un posto al sole.

Il ritorno di Ilenia Lazzarin a Un posto al sole

Dopo il parto e i primi mesi di maternità Ilenia Lazzarin dovrebbe rientrare a Un posto al sole. Al momento, però, non si sa molto riguardo il ritorno di Viola.