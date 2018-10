Un posto al sole, Valentina Pace è incinta: l’annuncio dell’attrice sui social

Un posto al sole, Valentina Pace annuncia su Instagram di essere incinta

Valentina Pace, l’attrice che interpreta Elena Giordano in Un posto al sole, annuncia sul suo profilo Instagram di essere in attesa dell suo secondo figlio. La Pace pubblica la foto di una rivista, Diva e Donna, sulla quale posa insieme al suo compagno Stefano. E, sotto lo scatto del giornale, appare la scritta: “Aspetto una bimna, nascerà a febbraio.” Dunque, dopo la notizia della gravidanza di Ilenia Lazzarin (Viola Bruni), gli appassionati della soap di Rai Tre, dovranno accogliere anche la secondogenita di Elena Giordano che, a detta della mamma, sarà una bella femminuccia.

Elena Giordano sparirà da Un posto al sole per un breve periodo

Il personaggio di Elena, figlia della spietatissima Marina Giordano e madre della piccola Alice, dovrà assentarsi da Un posto al sole per un breve periodo. La stessa attrice lo rivela: “A un certo punto Elena Giordano dovrà sparire per un po’, gli autori ci stanno lavorando. Sarà per poco: il tempo di allattare e poi tornerò sul set!”. Cosi come accadrà alla Lazzarin, in attesa del suo primogenito, anche Valentina Pace dovrà prendersi una pausa dal lavoro fino ai primi mesi dopo la nascita. Giusto il tempo di rimettersi in piedi e ricominciare più felice che mai a svolgere il suo ruolo nella soap napoletana.

Valentina Pace appare molto felice nell’ufficializzare la notizia della gravidanza

Sotto la foto postata su Instagram, la stessa Valentina Pace scrive con enorme entusiasmo: “Udite uditeeee divento mamma per la seconda volta. Non sto nella pelle. Un’altra cucciola!”. Non resta che fare le congratulazioni all’attrice quarantunenne e al suo compagno. Dunque, la famiglia di Un posto al sole si allargherà ancor di più e, dopo Viola, anche Elena presenterà la sua bimba a colleghi e amici tutti.