Ilenia Lazzarin incinta: l’attrice di Un Posto Al Sole annuncia la gravidanza sui social

L’attrice Ilenia Lazzarin annuncia su Instagram di aspettare il suo primo figlio

Ilenia Lazzarin, la famosa Viola Bruni della soap Un Posto Al Sole, poche ore fa ha annunciato di essere in dolce attesa. Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice esprime le sue prime emozioni causate dalla gravidanza. Con un pancione in perfetta lievitazione, Ilenia appare sorridente e clamorosamente bella, come lo è ogni donna che aspetta il proprio figlio. Al momento, la Lazzarin rivela di essere giunta al sesto mese di gravidanza, dunque, facendo quattro calcoli, il lieto evento dovrebbe verificarsi nel mese di dicembre. Con una gonna ed un top di pizzo rosa, (forse il colore è un indizio) l’attrice mette in evidenza il suo grembo che, sfiorandolo con le mani, sprigiona, già da adesso, una materna e dolce tenerezza.

Le parole di Ilenia Lazzarin sulla sua prima gravidanza

Scrive Ilenia sotto la foto: “La gioia più grande nella vita. Un dono che solo DIVINO può essere, che la natura ha voluto regalarci!! Io & Roberto aspettiamo una nuova VITA, composta da me & Lui”. Roberto è, ovviamente, il compagno della Lazzarin con cui sta dal 2015. Un amore nato grazie all’amica e collega di Ilenia, Claudia Ruffo, ovvero Angela Poggi della stessa soap di Rai Tre. Del suo compagno Roberto, dice la quasi mamma: “Lui è la persona più pura e limpida del pianeta. Ha sconvolto la mia vita”.

Le congratulazioni dei colleghi di Un Posto Al Sole

Tutti felici, super entusiasti e pronti ad accogliere il primogenito di mamma Viola, i protagonisti di Un Posto Al Sole non perdono tempo a congratularsi con la loro collega per la lieta notizia. Luca Turco (Niko), Claudia Ruffo (Angela), Serena Rossi (Carmen), Samanta Piccinetti (Arianna), Fabiola (Alice). A questi si aggiungono anche i commenti di altri personaggi tv: Giovanni Ciacci, Melita Toniolo. Insomma, se Viola aveva già provato l’emozione della maternità con l’arrivo del piccolo Antonio Nicotera, adesso è pronta a farlo anche Ilenia. La famiglia della soap napoletana è destinata ad allargarsi. Congratulazioni Viola!