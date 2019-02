Un posto al sole: è nata la seconda figlia di Valentina Pace

Valentina Pace è diventata mamma per la seconda volta

Dopo i consueti nove mesi di gravidanza ecco che Valentina Pace ha partorito. L’attrice che interpreta Elena Giordano in Un posto al sole ha appena dato alla luce la sua seconda figlia. A volerlo rendere pubblico ci ha pensato proprio Valentina sul suo profilo Instagram. Mediante una storia ha, infatti, reso nota la notizia del lieto evento. Nei mesi precedenti l’attrice si diceva emozionata per l’arrivo della bambina. Ricordiamo che la Pace è già mamma di Alice. Oggi, invece, è nata la piccola Matilde. Dunque, ancora una volta arriva una femminuccia nella vita dell’affascinante attrice. Ma, se nella soap di Rai Tre Elena è alle prese con un assurdo malore che ha, successivamente, portato alla perdita del bambino che teneva in grembo, nella vita reale Valentina è felice della famiglia che si ritrova intorno e che pian piano sta costruendo.

Oggi, 23 febbraio 2019, è nata Matilde: la seconda figlia di Valentina Pace

Ecco cosa scrive Valentina Pace nella sua personale Instagram stories: “Oggi alle 13.31 è venuta alla luce la mia Matilde..cuore di mamma! Sono felicissima. A breve condividerò con voi qualche foto, per ora mi riprendo dal dolore!”. Come sfondo al suo messaggio, la Pace, ha utilizzato il colore rosa. Come festeggerà, adesso, l’intero cast di Un posto al sole l’arrivo della piccola figlia di Valentina? Come spesso traspare dalle interviste degli attori della soap, il legame tra di essi è molto stretto e i festeggiamenti non tarderanno sicuramente ad arrivare.

Elena Giordano ha perso il bambino in Un posto al sole

Come anticipatovi sopra Elena Giordano, personaggio interpretato dalla neo mamma Valentina, in Un posto al sole ha perso il bambino che aspettava da Valerio Viscardi. La triste notizia sconvolgerà radicalmente la relazione tra la donna e l’imprenditore. Ma come si svolgerà la vicenda? Non ci resta che attendere le prossime puntate della famosa soap.