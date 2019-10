Un posto al sole inizia prima questa sera: ecco perché

Perché questa sera Un posto al sole inizia prima

Questa sera, giovedì 10 ottobre 2019, Un posto al sole andrà in onda in un orario diverso. Un posto al sole verrà trasmesso alle 20:15 anziché alle 20.45. Il cambio di orario è dovuto alla messa in onda della partita di calcio tra Irlanda e Italia valida per la qualificazione agli Europei del 2021. Per permettere la visione del match degli Azzurrini la soap stasera verrà anticipata di mezz’ora rispetto all’orario consueto. Per tutti gli appassionati l’appuntamento con le vicende del palazzo più famoso d’Italia è anticipato alle 20:15. La storyline settimanale di Upas ha messo gli spettatori davanti a un fatto drammatico: la morte di Arturo Addezio, il ritrovato padre di Marina Giordano. Arturo è morto senza aver avuto la possibilità di svelare all’amata figlia la verità sull’omicidio del padre di Fabrizio Rosato che lo ha visto ingiustamente accusato.

Un Posto al Sole: cosa succede stasera e domani?

Continua intanto il processo di riavvicinamento tra Nadia e Renato. Riuscirà il brontolone per eccellenza di Palazzo Palladini a dimenticare l’infatuazione per la bella e sfortunata Adele Picardi e ricostruire il rapporto con Nadia? Nella puntata di stasera Diego avrà un incontro particolare che lo turberà molto portandolo a prendere delle decisioni sconsiderate. Il figlio di Raffaele ancora non riesce a togliersi Beatrice dalla testa e questa infatuazione si dimostrerà ancora una volta molto pericolosa per lei. Cosa farà Marina Giordano dopo la morte di suo padre? Continuerà la sua battaglia legale per riabilitarne il nome agli occhi del mondo?

Le anticipazioni della prossima settimana di Upas

Nella prossima settimana di programmazione di Upas, l’attenzione si concentrerà sulle vicende dell‘avvocato Leone che tornerà in scena dopo un breve periodo di assenza e sarà protagonista di momenti drammatici. Beatrice sarà sempre più l’ossessione di Diego, mentre per Andrea e Arianna è arrivato il momento di prendere decisioni importanti. Soprattutto Andrea dovrà fare i conti con i suoi affetti. Complicazioni anche per Cerruti: la sua insicurezza rischia di compromettere tutti i rapporti che instaura.