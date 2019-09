Un posto al sole: Davide Devenuto si prende una pausa

Un posto al sole: lo storico Andrea Pergolesi sceglie di fermarsi

Un posto al sole. Sono tanti i personaggi storici di Un posto al sole che, chi lo segue da anni, ha imparato a conoscere come non mai. Capita di sentirseli, addirittura, come parte della famiglia. Dispiace, a volte, quando qualcuno di questi scompare definitivamente o momentaneamente dalla scena. Si è restii quando appare qualcuno di nuovo. Ma bisogna pur sempre imparare ad accettare qualsiasi cosa accada all’interno della soap. In questo articolo parleremo, appunto, di una pausa. Questa riguarda Andrea Pergolesi, il personaggio interpretato da Davide Devenuto. Come ogni appassionato della soap ben saprà, Andrea fa ormai parte della grande famiglia da tantissimi anni. Il suo ruolo è sempre stato uno dei più amati in assoluto. Bello e dannato, simpatico e scherzoso..insomma, Andrea lascia un buon ricordo qualora decidesse di fermarsi del tutto, anche se non sembra parlarsi di questo.

Davide Devenuto lascia momentaneamente il set di Un posto al sole

Come tutti abbiamo avuto modo di notare, nelle ultime settimane, Davide Devenuto sta andando in onda su Canale 5 nella famosissima serie tv Rosy Abate. In questa, l’attore, inaspettatamente, veste i panni di un imprenditore ben collegato con la mafia napoletana. Non siamo abituati a vederlo in un ruolo cosi cattivo e spietato..eppure Davide ha sorpreso, chi più chi meno, anche l’intero pubblico Mediaset. In una recente intervista sulla rivista settimanale Grazia, Devenuto sembra intenzionato a prendersi una pausa da Un posto al sole. Ecco cosa rivela: “15 anni sono tanti. Ad Andrea devo tanto. Mi ha dato popolarità e successo. Per me Un posto al sole rappresenta una vita di emozioni, relazioni, entusiasmo..ma sto per prendermi una pausa”.

In Un posto al sole ha trovato anche l’amore: Serena Rossi

Grazie alla soap di Rai Tre, Davide ha anche trovato l’amore della sua vita: l’affascinante e solare Serena Rossi. Ex colleghi e adesso inseparabile coppia. Ma quali sono i progetti di Davide per il futuro? “Mi piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino e Matteo Garrone o anche con Gabriele Salvatores”.