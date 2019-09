Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 settembre: Irene ha problemi

Un posto al sole: di seguito ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Sasà Cerruti ha ormai perso la testa per il medico dell’ospedale e, da come abbiamo notato, lo ha confessato a Mariella. Intanto tra Serena e Filippo non sembra andare nulla per il verso giusto. La donna non fa altro che parlare e sfogarsi con Giulia Poggi..lui, invece, cerca di dedicarsi il più possibile al lavoro e Roberto Ferri, in questo, sembra dargli una grande mano. Ma come andrà a finire tra i due veterani della soap di Rai Tre? Tornerà il sereno o la crisi può definirsi definitiva? Non ci resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole. Ecco tutte le anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2019!

Lunedì

Pressata da Carla, Alex deve decidere in che modo comportarsi con Mia. Giulia sta per partire per raggiungere Denis, ma dopo aver parlato con Angela si rende conto che potrebbe trattarsi di uno sbaglio.

Martedì

Finalmente arriva il momento in cui Mariella e il piccolo Lorenzo si trasferiscono a casa di Guido e Vittorio..ma le cose non sembrano andare come previsto. Mia scopre cosa sta accadendo alla sua famiglia e deve decidere come comportarsi. Alex scopre che c’è una novità nella vita lavorativa di Vittorio.

Mercoledì

Alex incassa piuttosto bene la notizia dell’assunzione di Anita alla radio. Mentre Marina si riavvicina a Fabrizio, quest’ultimo ha un duro scontro con Sebastiano. Archiviata la pratica del trasloco, Guido e Mariella si preparano ad affrontare insieme un’altra difficile sfida.

Giovedì

Alex, dopo aver trascorso un bel pomeriggio in compagnia della madre e della sorella, riceve un’amara sorpresa. Roberto chiede a Filippo di trasferirsi da lui. Renato non riesce a togliersi dalla testa la madre di Susanna e cerca una scusa per rivederla.

Venerdì

Vittorio sperimenta la difficile convivenza con Guido, Mariella e Lorenzo. Intanto Serena e Filippo scoprono che il loro duro momento di crisi sta avendo delle ripercussioni anche sulla piccola Irene. Renato trascorre del tempo con Adele e si illude che con la donna stia nascendo un flirt.