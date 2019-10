Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all’11 settembre: Diego torna da Bea?

By

Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. La situazione che riguarda le due sorelle Parisi non è sicuramente facile. Alex ha appreso il tradimento di Vittorio con Anita e questo l’ha portata a prendere una decisione drastica che ha coinvolto, inevitabilmente, anche la sorella Mia. La cameriera del Vulcano ha, infatti, scelto di lasciare la Terrazza e salutare tutti gli inquilini che ne fanno parte. Ma come reagirà Vittorio Del Bue davanti a tutta questa vicenda? Non ci resta che attendere le prossime avvincenti puntate. Di seguito ecco le anticipazioni della prossima settimana, dal 7 all’11 settembre 2019!

Lunedì

Marina Giordano riceve una sorpresa al lavoro, ma la relazione fra lei e Fabrizio continua ad essere motivo di scontro nella famiglia Rosato. Mentre Vittorio è sempre più deluso, Alex riceve la visita gradita di Silvia. Giulia, indecisa sul da farsi, si sfoga con Ornella.

Martedì

La relazione tra Marina e Fabrizio sembra consolidarsi sempre di più. Arturo e Sebastiano si ritrovano nello stesso ospedale. Contraria al ritorno nella vecchia casa, Mia rende ancor più difficile la vita di Alex. Esasperata dall’incapacità di Guido arginare la prolungata morosità di Cinzia, Mariella prende in mano la situazione una volta per tutte.

Mercoledì

Arturo ha un duro confronto con Sebastiano. Intanto, Renato sembra riavvicinarsi a Nadia dopo aver ricevuto il due di picche da Adele. Susanna riceve, invece, una bella sorpresa da Niko e Ugo. Grazie a Don Mario, Guido e Mariella scoprono finalmente la verità su Cinzia.

Giovedì

Tra continui litigi e chiarimenti, la relazione tra Nadia e Renato si avvia a una svolta decisiva. Marina trova conforto tra le braccia di Fabrizio, che deve fronteggiare dure accuse da parte dello zio. Un incontro inaspettato al Vulcano fa riemergere in Diego dolorosi ricordi.

Venerdì

Diego continua ad appostarsi di nascosto sotto casa di Beatrice. Giulia prova a capire i motivi alla base della decisione di Nadia mentre Renato fa i conti con la scelta della compagna, elaborando a suo modo la situazione. Marina deve decidere se proseguire o meno l’azione legale per riabilitare il buon nome del padre.