Un posto al sole, anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre: Alex in crisi

Un posto al sole: eccovi tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Il rapporto tra Mia, sorella di Alex, e il padre non sembra andare nel migliore dei modi. La ragazza di Vittorio, in quanto figlia maggiore, cerca in tutti i modi di mettere pace provando a far ragionare entrambi i componenti della sua famiglia. Anche se intanto il caro Del Bue la tradisce con Anita e arriveranno tempi duri per la ragazza. Ma cosa accadrà nella prossima settimana in Un posto al sole? Ecco tutte le anticipazioni della soap di Rai Tre dal 30 settembre al 4 ottobre 2019!

Lunedì

Convinto che il suo interesse per Adele possa essere ricambiato, Renato non riesce a reprimere i suoi sentimenti per la donna. Vittorio è ancora all’oscuro di quanto scoperto da Alex sulla sua relazione clandestina con Anita. Il rapporto tra Marina e Fabrizio si fa sempre più stretto.

Martedì

Molto provata per quanto scoperto su Vittorio, Alex si chiude in sè stessa e questo la porterà a prendere una decisione abbastanza dolorosa. Renato, pur avendo messo in gioco i suoi sentimenti, deve fare i conti con la realtà. Intanto Roberto tenta di tenere con i piedi per terra Marina, ma questa sembra essere intenzionata a lanciarsi in un nuovo amore.

Mercoledì

Renato sfoga contro Nadia e Diego il proprio nervosismo causato dal rifiuto di Adele. Raffaele, intanto, cerca di rassicurare l’incolpevole Nadia. Mentre Vittorio stenta a capire i motivi per cui la fidanzata lo abbia lasciato, Alex prende un’altra inaspettata decisione.

Giovedì

Il rapporto tra Filippo e Serena diventa ormai sempre più teso. La crisi non sembra voler dare tregua alla coppia. Alex, ormai decisa a tagliare i ponti con Vittorio, si appresta a lasciare anche il suo lavoro al Vulcano.

Venerdì

Le sorelle Parisi, Alex e Mia, si preparano a lasciare Palazzo Palladini e Vittorio sembra rassegnato all’idea che la sua storia con l’ormai ex fidanzata sia finita. Filippo e Serena non sembrano in grado di accorciare la distanza che si sta creando tra di loro. Una proposta di Denis mette Giulia di fronte a una difficile decisione.