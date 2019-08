Un posto al sole si ferma per la pausa estiva: ecco quando torna

Un posto al sole: la soap va in vacanza

Un posto al sole. Dopo un intero anno di puntate cariche e di avvincenti situazioni, ecco che la famosa e longeva soap di Rai Tre, sceglie di fermarsi per le vacanze estive. Proprio cosi, i milioni di telespettatori che ogni sera, alle 20.30 si preparano davanti alla tv per stare in compagnia degli ormai volti noti di Un posto al sole, dovranno farne a meno per un po’ di tempo. Tante, quindi, le vicende che restano in sospeso prima di ferragosto. Tra le tante ricordiamo quella legata a Serena e Leonardo. Il ragazzo, ormai a stretto contatto con la donna per via del lavoro, ha provato a baciarla senza pensare a nulla, né tanto meno a Filippo. Cosa succederà al rientro delle vacanze tra i due?

Un posto al sole si ferma per due settimane

Come anticipato ormai sul web da qualche giorno, Un posto al sole si ferma per due settimane. Esattamente dal 12 al 23 agosto 2019. Quindi, dal prossimo lunedì la soap non andrà in onda. Non ci resta che attendere nuove puntate per capire meglio come andranno a finire le varie vicende. Un altro grande bivio dovrà affrontarlo il mitico Vittorio Del Bue. Il ragazzo è diviso sentimentalmente da due belle signorine: Anita e Alex. Ma a chi appartiene davvero il cuore del simpatico figlio di Guido? L’instabilità della prima o la certezza della seconda?

Lunedì 26 agosto torna Un posto al sole, come sempre, su Rai Tre

Nell’attesa di scoprire l’evolversi della vita dei personaggi, lasciamo che anche questi prendano delle sane decisioni per il loro futuro. A partire, come sopra anticipato, da Serena, Vittorio, Diego..anche lui sempre più attaccato alla fine della sua storia d’amore con Beatrice; Marina Giordano e la sua nuova vita con il padre Arturo. Cosa accadrà nella nuova stagione?