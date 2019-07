Un posto al sole, anticipazioni: Leonardo bacia Serena?

Un posto al sole: Leonardo prova a baciare Serena

Un posto al sole. Un notizia sconvolgente ma, probabilmente, attesa e sospetta già da qualche puntata sta per arrivare in Un posto al sole. Da alcune anticipazioni emerse sulla rivista settimanale Telepiù, pare che Leonardo, presunto amico di Tommaso, stia per compiere un passo che lascerà tutti col fiato sospeso. Ma di cosa si tratta esattamente? Ebbene si, nei prossimi e imminenti appuntamenti con l’amata soap, il ragazzo proverà a baciare Serena Cirillo. Dagli ultimi avvicinamenti, il passo di Leonardo era, per molti, più che prevedibile. Da sguardi e atteggiamenti, era evidente che avesse perso la testa per la donna e, dunque, proprio adesso cederà alla tentazione.

Serena come risponderà al passo di Leonardo?

Ma, quello che tutti si chiedono è come reagirà Serena al gesto di Leonardo. Come risponderà? Viste le discussioni frequenti con Filippo e il non essere pronta ad avere un secondo figlio da lui, cederà alle avance dell’uomo? Ma sopratutto chi è davvero Leonardo? Un cupo e scuro mistero è avvolto intorno a lui sin dai tempi del rapimento in Messico e della presunta morte di Tommaso, figlio di Roberto Ferri e fratello di Filippo Sartori, nonché ex ammiratore della stessa Serena. Ricordiamo che proprio la moglie di Filippo, tempo fa, aveva scoperto uno dei tanti segreti di Leonardo: la droga nascosta nella barca.

Ma chi è veramente Leonardo in Un posto al sole?

Nell’attesa di assistere alle prossime puntate di Un posto al sole e capire davvero cosa ha in mente Leonardo, non ci resta che scoprire in che modo si muoverà Filippo qualora dovesse venire a conoscenza di tale passo fatto dal migliore amico del fratello. E, Roberto Ferri lo scoprirà anche? La sua antipatia nei confronti del ragazzo è risaputa sin da sempre. Chissà che questo non lo porti a prendere decisioni mai viste!