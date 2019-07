Un posto al sole, anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto: Manlio in tribunale

Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Il legame tra Vittorio e Anita si fa sempre più passionale..e l’incontro avuto ne è la prova concreta. Alex, ignara di tutto, continua a stare insieme al suo fidanzato..scoprirà che questo l’ha tradita? Intanto Marina vive insieme al padre quel che non ha mai vissuto prima d’ora..è felice e cerca di godersi tutta la serenità che comporta il ritorno di Arturo. Anche se, dopo aver scoperto la malattia, la donna cercherà di aiutarlo in ogni modo possibile. Ma cosa accadrà nelle prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni dal 26 luglio al 2 agosto 2019!

Lunedì

I sensi di colpa di Vittorio per aver tradito la fidanzata con Anita si fanno sempre più grandi e ingombranti. Intanto Alex e Mia sono costrette a rispettare una decisione della madre. Patrizio ha il primo vero confronto con Roberto Ferri per quanto riguarda il lavoro. Otello è combattuto tra l’amore per Teresa e cogliere una nuova avventura.

Martedì

All’oscuro del dramma familiare subito da Anita, Vittorio continua a sentirsi in colpa verso Alex. Serena, intanto, parla apertamente con Filippo, invitandolo a smussare alcuni lati del suo carattere.

Mercoledì

Nonostante l’avvocato Leone non sia del tutto ottimista riguardo alla vicenda legata ad Arturo, Marina non intende arrendersi per nessuna ragione al mondo. Fra l’ansia e il timore di tutte le persone coinvolte, ha finalmente inizio il processo Picardi.

Giovedì

Nella speranza di riuscire a dimostrare l’innocenza del padre, Marina torna nei suoi vecchi quartieri per parlare con la figlia del testimone. In aula, Adele vive un momento di sconforto nel rivedere Manlio.

Venerdì

Sorpresi da un problema alla barca a vela, Serena e Leonardo cercano di risolverlo quanto prima per non far perdere il giro turistico ad un gruppo di cinesi. Arturo e Raffaele ritrovano la loro vecchia amicizia mentre Marina tenta in ogni modo di dimostrare l’innocenza del padre.