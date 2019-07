Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 luglio: Diego è depresso

Un posto al sole: tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Patrizio, dopo mille titubanze, è ormai entrato a far parte dello staff del prestigioso yacht di Filippo e Serena. Il ragazzo sarà lo chef del progetto dei Sartori e, questo, lo rende particolarmente entusiasta. Intanto il fratello Diego non sa come superare la fine della relazione con Beatrice e, arriva addirittura a fare strani pensieri. Ma cosa accadrà nella prossima settimana nella famosa soap di Rai Tre? Di seguito tutte le anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2019!

Lunedì

Diego è sempre più depresso per via di Beatrice e, questo, getta Raffaele nello sconforto profondo. Vittorio è confuso e non sa se far prevalere il sentimento per Alex o l’attrazione per Anita. Otello capisce che la lontanza con Teresa non è solo geografica. Probabilmente qualcosa si è rotto.

Martedì

Giulia si prepara a trascorrere l’ultima giornata insieme a Denis prima della partenza per Napoli. Marina e il padre sembrano essere molto complici e felici e vivono ore in sintonia completa. Raffaele è sempre più schiacciato dalla preoccupazione per Diego.

Mercoledì

Determinata a volersi prendere cura del padre, Marina è disposta a fare qualsiasi cosa pur di riuscirci. Reduce dalla visita a Denis, Giulia si vede costretta a fare una scelta difficile. Mentre Serena e Filippo si godono dei piacevoli giorni in barca, Irene viene affidata ad una strana baby sitter: nonno Ferri.

Giovedì

Un inaspettato incontro al Vulcano permetterà a Vittorio di conoscere meglio il passato di Mia e Alex. Nel tentativo di rendere giustizia al padre, Marina prenderà una decisione importante. A casa col nonno, Irene metterà a dura prova la sua pazienza.

Venerdì

Vittorio, travolto dal passato burrascoso della famiglia di Alex e, tormentato dalla madre Assunta, si sente sempre più ingabbiato. Reduce dalla consulenza con l’avvocato Leone, Marina si prepara ad affrontare il padre. Serena confessa a Filippo di non sentirsi pronta ad avere un altro figlio.