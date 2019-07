Un posto al sole: Serena rifiuta l’idea di avere un altro figlio

Un posto al sole: Serena non vuole un altro figlio da Filippo

Un posto al sole. Dopo il grande cambiamento che ha visto come assoluti protagonisti Serena e Filippo, ecco che qualcosa di nuovo sta per accadere. L’eredità del padre della donna ha stupito un po’ tutta la famiglia, compreso Roberto Ferri che sta cercando di indicare al figlio e alla nuora ottime soluzioni per l’investimento del denaro. Intanto la donna sembra entusiasta ma allo stesso tempo si sente come un pesce fuor d’acqua nel suo nuovo ruolo imprenditoriale. Filippo, invece, dopo aver rinunciato alla partenza con il padre per stare insieme alla moglie, subirà una dura botta proprio da parte della stessa Serena. Come si risolverà la situazione? Di seguito ecco maggiori dettagli e anticipazioni riportate direttamente sul sito web Soap Tv.

Serena e Filippo in piena crisi?

Pare proprio che, nelle prossime puntate, tra i due coniugi ci sarà del ghiaccio puro. Dovuto a cosa? Ebbene sì, sembra che Filippo abbia intenzione di avere un altro figlio insieme a Serena. D’altronde, Irene, anche se pur piccola, è ormai cresciuta e la famiglia, secondo Sartori, è pronta ad allargarsi. Ma, a detta delle anticipazioni, Serena non è dello stesso avviso del marito e, infatti, rifiuterà la proposta di Filippo. Questo resterà parecchio male. Come si evolverà la situazione tra i due?

Filippo vuole un figlio, Serena no!

La decisione di Serena metterà in crisi il matrimonio proprio nel momento in cui il denaro e una nuova prospettiva avevano finalmente dato una svolta netta a tutto. Il resto potremo vederlo solo nelle prossime puntate prima che Un posto al sole vada in vacanza nel mese di agosto. Dunque, dopo quanto anticipato, non resta che attendere con ansia le nuove avvincenti settimane per capire come finirà tra Filippo e Serena Cirillo.