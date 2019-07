Un posto al sole: ecco come Serena investirà l’eredità

Un posto al sole: l’eredità di Serena come sarà investita?

Un posto al sole. Intervistata dalla rivista settimanale Vero Tv, l’attrice Miriam Candurro racconta e svela alcune anticipazioni sul suo personaggio in Un posto al sole. L’ormai più che nota Serena Cirillo è diventata, all’interno della soap, una presenza fissa. La donna, come ogni appassionato del sopracitato film ben saprà, interpreta la moglie di Filippo Sartori, figlio dell’imprenditore Roberto Ferri. Con quest’ultimo Serena ha sempre avuto un rapporto strano. Il ruolo sociale della Cirillo, infatti, non è mai andato giù all’acerrimo suocero. Nonostante ciò, però, Filippo ha continuato a voler stare insieme alla sua donna senza lasciarsi influenzare dai consigli del padre. Ma ecco in quale stato si trova Serena in questo preciso momento della soap.

Serena eredita il patrimonio di papà Gigi Del Colle

Deceduto il padre di Serena, l’eredità di quest’ultimo è direttamente passata nelle mani della figlia. Ma come intende investire Serena tutti questi soldi? Roberto, appresa la notizia, si è immediatamente fatto avanti per suggerire al figlio e alla nuora delle idee innovative per spendere il denaro ricevuto. Tali consigli hanno portato Serena e Filippo a riflettere sul loro futuro e su quello di Irene, loro unica figlia. Dall’intervista di cui sopra, scopriamo che finalmente Serena è giunta ad una conclusione e che è decisa della sua scelta. Ma questa in cosa consiste fondamentalmente? L’attrice non si esprime più di tanto per non lasciar trapelare dettagli sulle prossime puntate.

Serena Cirillo pronta a cambiare la sua vita e non solo

Da quanto emerso dalle ultime notizie e soprattutto dalle dichiarazioni di Serena, pare proprio che i telespettatori assisteranno ad un vero e proprio cambiamento. Sembra che La donna sia pronta a stravolgere il suo futuro e non solo. Il progetto che ha in mente coinvolgerà più persone. Non ci resta che attendere le nuove puntate per capire bene di cosa si tratta.