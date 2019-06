Un posto al sole, anticipazioni dall’1 al 5 luglio: Serena scopre Leonardo

By

Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Diego accusa Eugenio di essere l’amante di Beatrice e questo porta Raffaele ad avere dei seri dubbi sul marito di Viola. Intanto il segreto di Leonardo si fa sempre più intenso..anche se qualcosa sta per cambiare. Filippo sembra fidarsi del ragazzo ma Serena farà una terribile scoperta. Vittorio ripensa al bacio con Anita e si sente in colpa nei confronti di Alex. Marina Giordano scoprirà ben presto chi si aggira intorno alla sua lussuosa villa. Ma cosa accadrà nella prossima settimana nella famosa soap di rai tre? Di seguito tutte le anticipazioni dall’1 al 5 luglio 2019.

Lunedì

Le accuse di Diego sul presunto amante di Beatrice mandano in paranoia anche Raffaele che non sa come comportarsi. Intanto la presenza della piccola Mia potrebbe incrinare l’intesa tra Vittorio e Alex.

Martedì

Raffaele cerca in tutti i modi di convincere Diego di lasciar perdere Beatrice una volta per tutte. L’inaspettata rivelazione di Anita potrebbe creare dei seri problemi al rapporto tra Vittorio e Alex. Dopo aver incontrato i genitori di Mimmo, Michele è deciso a voler aiutare il ragazzo.

Mercoledì

Le circostanze portano Leonardo e Serena a trascorrere del tempo insieme. La donna fa una scoperta che potrebbe portarla a cambiare idea sul ragazzo. Diego, intanto, prova a concentrarsi sul lavoro cercando di non pensare a Beatrice.

Giovedì

Dopo aver fatto installare delle telecamere di sorveglianza, Marina crede di riconoscere l’uomo misterioso. Messo con le spalle al muro da Serena, Leonardo cerca di spiegarsi e farsi perdonare. Cerruti riceve un inaspettato invito a cena.

Venerdì

Filippo fa una proposta a Leonardo che mette in allarme Serena. Un forte litigio sul lavoro tra Angela e la madre porta a galla il sofferente stato d’animo di Giulia, in attuale crisi sentimentale.