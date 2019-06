Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 giugno: Diego accusa Eugenio

Un posto al sole, tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Vittorio sarà vittima di una crisi per via della sua vita sentimentale. La confusione, nel ragazzo, è data dal fatto che sia Anita che Alex sembrano essere ai suoi piedi. Intanto, Diego è sempre più convinto che l’uomo segreto con il quale si incontra Beatrice sia Eugenio, marito di Viola Bruni. I telespettatori sanno già che si tratta di un assurdo equivoco del quale, però, Diego non è al corrente. Come reagirà quando lo scoprirà? E cosa accadrà nella prossima settimana nella soap più amata di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni dal 24 al 28 giugno 2019.

Lunedì

Anita bacia Vittorio e lui va completamente in crisi. Leonardo organizza un pranzo a sorpresa a Palazzo Palladini, mentre Filippo apprende di dover partire con il padre il giorno dopo. Diego fa pedinare Eugenio, convinto che sia il segreto amante di Beatrice.

Martedì

In assenza di Filippo, Serena e Irene trascorrono una giornata di vacanza con Leonardo. Vittorio, assillato dalla presenza di Alex e dalle provocazioni di Anita, entra in confusione.

Mercoledì

Frustrata sul lavoro da Alberto Palladini e provata per l’assenza di Elena e Alice, Marina Giordano viva un momento di grande fragilità. Arrivati in Italia, i genitori di Nadia rispolverano vecchie ruggini con Renato.

Giovedì

Diego è convinto che Eugenio sia l’amante di Beatrice e medita di fare un gesto estremo del quale si potrebbe, poi, pentire successivamente. Qualcuno si introduce in casa di Marina, dalla quale sottrae una cornice con una foto della donna.

Venerdì

Dopo aver rischiato di essere investito da un auto, Eugenio è indeciso se avvisare la prefettura o meno. Diego, sicuro che sia l’amante di Beatrice, lo affronta a muso duro. Marina accusa la cameriera del furto della foto mentre Arturo continua ad aggirarsi per la villa dell’imprenditrice.