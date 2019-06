Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 giugno: Michele in ostaggio

Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un post al sole. Diego è quasi vicino alla scoperta della nuova relazione tra Beatrice e l’uomo misterioso. Di chi si tratta? Intanto Mariella e Guido sembrano aver trovato finalmente la tranquillità e possono finalmente definirsi una famiglia. Ma cosa accadrà durante la prossima settimana nella soap più amata dagli italiani? Ecco tutte le anticipazioni dal 17 al 21 giugno 2019!

Lunedì

Ostaggio di Mimmo, Michele capisce che il ragazzo è fragile e molto spaventato. Marina scopre di godere di poca stima da parte degli operai dei cantieri e di non essere più la donna forte di un tempo. Mentre Guido e Vittorio sembrano proiettati verso vite sentimentali stabili, Assunta soffre di solitudine.

Martedì

Ormai sempre più convinto che Beatrice abbia un altro, Diego sta per fare una sconcertante scoperta. Dopo aver assistito al netto crollo di Mimmo, Michele è deciso a fare qualcosa per aiutarlo. Per Marina, invece, è il momento di fare i conti con il tempo che passa.

Mercoledì

Sempre più convinto che Eugenio e Beatrice abbiano una relazione, Diego farà di tutto per coglierli in flagrante, ma le cose non sono come sembrano. Mentre il desiderio di Michele di prodigarsi per Mimmo trova resistenza sia in Silvia che in Otello, Andrea e Arianna si accingono a fare un passo importante.

Giovedì

Diego non sembra voler rassegnarsi alla fine della sua storia con Beatrice e, quindi, cerca un modo per riavvicinarsi a lei. Roberto Ferri si appresta ad accogliere Leonardo che vuole riportare a Napoli la barca di Tommaso.

Venerdì

Per Filippo, Serene e Roberto è giunto il momento di dare l’ultimo saluto a Tommaso. Leonardo, invece, forse non è che vuol far credere di essere. Che cosa nasconde il ragazzo? Niko spinge Beatrice a confidarsi sulla sua vita sentimentale e la mette in guardia. Mentre Alex ha sempre più pretese da fidanzata, Vittorio viene tentato da un inaspettato invito di Anita.