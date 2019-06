Un posto al sole: Luca Capuano sarà il fidanzato segreto di Beatrice

Un posto al sole: Luca Capuano sarà il fidanzato di Beatrice nella soap

Un posto al sole. Come anticipatovi nelle scorse settimane, nella soap più famosa e amata di Rai Tre, oltre a Ludovica Nasti, sta per fare il suo esordio in scena anche un altro attore. Quest’ultimo è già noto al pubblico italiano grazie a Centrovetrine, Le tre rose di Eva e Il paradiso delle signore. Si tratta di Luca Capuano e gli appassionati di Un posto al sole non vedono l’ora di vederlo all’interno della soap. Abbiamo già comunicato quale sarà il nome dell’attore: Aldo Leone, un famoso e affermato avvocato. Ma quale sarà fondamentalmente il ruolo che andrà a rivestire in Un posto al sole? Di seguito ecco che la rivista settimanale Nuovo Tv ci svela cosa e chi interpreterà l’affascinante Capuano.

Luca Capuano sarà Aldo Leone in Un posto al sole

Dalle ultime notizie emerse su Nuovo Tv, pare proprio che Luca Capuano nelle vesti di Aldo Leone sarà il fidanzato segreto di Beatrice. Ebbene si, da qualche tempo abbiamo notato la netta crisi che stanno vivendo Diego e la sua ormai ex fidanzata. Nulla sembra andar bene tra di loro. Le troppe diversità hanno, probabilmente, indotto la donna a voler fare chiarezza sulla sua relazione con il figlio di Raffaele Giordano. Questo, però, ha portato Diego ad avere seri dubbi sulla decisione presa dalla sua Beatrice. Cosa sarà successo? Nelle prossime puntate assisteremo alla deludente scoperta di Diego.



Beatrice e Aldo: passione infinita tra i due giovani avvocati

Come sopra anticipato, Diego scoprirà la relazione tra Beatrice e Aldo e questo rappresenterà per il ragazzo, ancora innamorato, una dura batosta. Intanto tra i due giovani avvocati la storia pare andare alla grande, la passione è alle stelle e di Diego, nel cuore di Bea, non sembra più esserci alcuna traccia.