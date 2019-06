Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 giugno: Arianna spara?

By

Un posto al sole: ecco tutte anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Alberto ha scoperto il piano di Marina ed è immediatamente corso da lei a smascherarla. Intanto nella soap ha fatto il suo esordio Mia Parisi, sorella di Alex, interpretata da Ludovica Nasti. L’attrice è apparsa per la prima volta ieri in Un posto al sole. Guido ha proposto a Mariella di diventare sua moglie ma, la donna, tra vari sensi di colpa si è vista costretta a rifiutare Guido..anche se le sorprese non sembrano essere finite qua. Ecco cosa accadrà nella prossima settimana. Di seguito tutte le anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2019!

Lunedì

La rivelazione di Mariella costringe Guido ad affrontare l’imprevista paternità. La visita inaspettata dell’assistente sociale fa temere ad Andrea e Arianna di non poter riuscire ad arrivare all’adozione.

Martedì

Raffaele è più che convinto che i loro figli stiano superando i loro problemi, ma uno dei due lo fa nuovamente preoccupare. Scioccato dalla notizia che Lorenzo sia suo figlio, Guido si trova a fare i conti con se stesso e con Vittorio.

Mercoledì

Mimmo e Maurizio tentano di nuovo di mettere a segno una rapina a Caffè Vulcano, ma non fanno i conti col fatto che stavolta Arianna ha una pistola nel locale. Lacerato dalla fine della storia con Beatrice, Diego scopre che la sua ex ha una nuova relazione.

Giovedì

La rapina al Vulcano causa pericolose conseguenze ai presenti. Intanto Roberto Ferri scopre che Alberto Palladini sta cercando di affossare il suo progetto chartering. Guido si chiarisce con Cerruti e si appresta a vivere una nuova vita con Mariella e Lorenzo.

Venerdì

Michele sembra intenzionato a parlare con Scaglione. Serena realizza che è arrivato il momento di prendere una seria decisione sul suo futuro lavorativo. Alex intende rinunciare al trasferimento in Terrazza, ma Vittorio non si trova d’accordo con la ragazza.