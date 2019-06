Un posto al sole, Arianna anticipa: “Nuova rapina a Caffè Vulcano”

Un posto al sole: nuova rapina a Caffè Vulcano

Per Arianna non è certo un momento semplice a Un posto al sole. Dopo aver subito la rapina a Caffè Vulcano, ha dovuto lottare contro il marito Andrea e gran parte della Terrazza per via del porto d’armi. Oltre a tutto questo, la barista si è vista costretta a dover fare i conti con la mancata adozione di Kim, la piccola bambina straniera alla quale si era tanto affezionata. L’insieme di tutto ciò causa in Arianna un vero e proprio malessere. Tanta la rabbia che porta dentro e questo nessuno sembra volerlo capire, a tratti nemmeno lo stesso Andrea, persona a lei più vicina. Ma ecco cosa svela l’attrice Samanta Piccinetti, colei che presta il volto all’ormai amata moglie del simpatico papà di Alice.

Samanta Piccinetti svela un indizio sulla prossima rapina a Caffè Vulcano

Intervistata dalla rivista settimanale Nuovo Tv, la Piccinetti anticipa delle novità molto importanti in merito al suo personaggio all’interno di Un posto al sole. Pare, infatti, che la paura stia per tornare nella soap. Ebbene si, dei nuovi rapinatori invaderanno Caffè Vulcano per spaventare l’intero locale. Arianna rivela che anche Vittorio e Patrizio si troveranno ad essere protagonisti della vicenda. Ma in che modo? Questo lo scopriremo nelle prossime puntate della soap che Samanta suggerisce di non perderci per niente al mondo. Aggiunge, poi, che grazie al famoso porto d’armi per il quale ha tanto lottato, riuscirà a difendersi e difendere i vari clienti dai ladri.

Come si concluderà la rapina al Vulcano? Arianna userà la pistola?

Dalle anticipazioni fornite dalla stessa attrice che si cala quotidianamente nelle vesti di Arianna, possiamo notare che le prossime saranno delle puntate che lasceranno i telespettatori col fiato sospeso. Ma soprattutto, la domanda che sorge spontanea è: Arianna userà la pistola in occasione della rapina?