Un posto al sole, anticipazioni dall’8 al 12 luglio: Vittorio tradisce Alex

Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Vittorio sembra essere andato in confusione per via di Anita. La ragazza, infatti, sta cercando di tornare insieme al figlio di Guido. Questo, anche se legato ad Alex, è visibilmente preso dalla situazione con Anita e non sa come uscirne. Come gestirà la delicata situazione sentimentale? Intanto Diego ha scoperto chi è il vero amante di Beatrice e cercherà di scusarsi con Eugenio. Ma ecco tutte le anticipazioni dall’8 al 12 luglio 2019.

Lunedì

Alberto sembra pronto a tutto pur di rovinare l’avvio del nuovo business di Roberto Ferri e Filippo. Franco sta per incontrare di nuovo Ciro, ma ci sarà una novità ad attenderlo. L’incontro della madre Assunta con Alex mette in crisi i sentimenti di Vittorio nei confronti della ragazza.

Martedì

Per sottrarsi all’ingerenza di Assunta, Vittorio propone ad Alex di partire per un po’. Ma il ragazzo continua a pensare ad Anita. Convinti che l’intermediario di Londra sia andato tutto bene, Roberto e Filippo ignorano che Alberto è disposto a tutto pur di convincerlo a firmare per lui.

Mercoledì

Vittorio si sente in colpa per aver fatto l’amore con Anita. Il ragazzo deve scegliere se chiudere o continuare la storia con Alex. Non sapendo come occupare le proprie giornate, Otello decide di far visita agli ex colleghi al comando dei vigili. Cerruti e Cotugno, però, sembrano piuttosto infastiditi dalla sua invadente presenza.

Giovedì

Diego prova a costruire con Beatrice un rapporto di amicizia. Raffaele è preoccupato per il figlio e prende un’impulsiva decisione. Marina ritrova il misterioso senzatetto che si è introdotto in casa sua. Otello salva la vita a un amico e lo rende una star del web.

Venerdì

Beatrice cerca di allontanarsi da Diego dopo essersi confrontata con Raffaele. Il ragazzo intende, però, restare amico della sua ex. Marina ospita Arturo e cerca di creare e stabilire un contatto con lui. Renato ha un litigio con Otello.