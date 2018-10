Un posto al sole, Antonella Prisco super mamma: “È magia, vita pura”

La Mariella di Un Posto Al Sole è più felice che mai di essere diventata mamma del piccolo Vincenzo

“È una sensazione bellissima”, afferma Antonella Prisco sul settimanale Nuovo. L’attrice che veste i panni di Mariella Altieri in Un posto al sole, è diventata mamma del piccolo Vincenzo. Dallo scorso 9 agosto, giorno di nascita del suo primogenito, la Prisco sembra essere super felice e completamente entusiasta all’idea di essere madre. “Devo dire che è bello anche allattare e fare le nottate. È una magia, vita pura!”, poi continua Antonella: “Desideravo tanto avere un figlio, io e mio marito ci abbiamo provato per molto tempo e poi finalmente è arrivato. Quando l’ho scoperto non ci potevo credere”.

Antonella Prisco racconta il rapporto che ha con suo marito Nicola

L’attrice della soap di Rai Tre racconta nell’intervista il rapporto che ha con suo marito Nicola con cui è sposata da sette anni. “Nicola è meraviglioso. Siamo sposati da sette anni e tra di noi c’è amore e tanta complicità. Nicola fa l’avvocato, è impegnato con il lavoro ma trova sempre tempo per me e Vincenzo. Sa che fare il papà, come la mamma, è un vero lavoro”. A proposito di suo marito, Antonella spiega come si sono conosciuti: “Ci siamo conosciuti per caso 12 anni fa. Eravamo in palestra e da allora non ci siamo più lasciati”.

E su Un posto al sole e la sua Mariella Altieri cosa rivela Antonella Prisco?

Conosciuta come la vigilessa compagna di Guido Del Bue in Un posto al sole, la Prisco rivela alcuni retroscena della soap. “Non posso dare anticipazioni. Comunque i colpi di scena non mancheranno, visto che Guido sta ancora con Cinzia e Salvatore si sente già padre di questo bimbo in arrivo”. Dunque, con un’Antonella già mamma e una Mariella che presto lo diventerà, l’attrice, tra lavoro e famiglia, è sempre più impegnata con i bambini.